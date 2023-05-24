本报记者 尚凯元

近日，法国国民议会通过了《加速核能发展法案》，完成了重振核电的重要立法工作。根据这一法案，法国将取消2015年设定的“到2035年法国核电占比不超过50%的上限”，并简化行政手续促进新反应堆的建设。

法国是欧洲最大的核电生产国，核电约占全国总发电量的70%。去年2月，法国总统马克龙宣布大规模重振核电计划，将新建6座压水反应堆，并启动另外8座核反应堆的可行性研究。马克龙还宣布，如果所有运营超过50年的核反应堆可以延长寿命，希望尽一切努力避免其关闭。尽管存在反对声音，但法国《费加罗报》发布的民调结果显示，能源危机使法国民众对核电的支持度提高，对核电持正面看法的受访者占60%，比3年前增加了26%。

法国积极推动核能发展，日前还召集比利时、保加利亚等14个欧洲国家在巴黎举行会议，为欧洲核能发展拟定路线图，预计到2050年欧盟核电装机容量将从目前的100吉瓦提高至150吉瓦。法国能源转型部发布的新闻公报称，本次会议发出明确信号，即重视核电在欧洲能源战略中的重要性，这既是为了加强欧洲的能源主权，也是为了加速去碳化和实现气候目标。

有专家指出，在对核电行业的投资低迷多年后，法国重振核电仍面临不少挑战。首先是人才和技术缺口。根据法国核能协会最近提交的报告，新建核电站将使该行业的工作量增加1/4。未来10年，法国核工业领域大约会增加10万个全职岗位。2021年，法国成立了“核职业大学”联盟，以促进该领域人才培养工作。该联盟主席埃莱娜·巴迪亚日前表示，法国有5800家机构提供核工业领域相关的教育培训，资源不可谓不丰富，但当务之急是要增加行业吸引力。

法国发展核电还面临着资金难题。据法国媒体报道，新建6座核电站的成本预计在500亿—600亿欧元。核电运营商法国电力公司近年来陷入严重亏损，2022年债务达到创纪录的645亿欧元。此前，法国政府呼吁欧洲投资银行以投资低碳技术的名义为法国核项目提供资金，但该机构副总裁安布罗斯·法约尔称，管理委员会“在这些问题上存在严重分歧”。

（本报巴黎5月23日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 16 版）

(责编：杨光宇、牛镛)