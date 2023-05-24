本报记者 李 强

“塔吉克斯坦高度评价首届中国—中亚峰会，相信峰会的成功举办将把中亚国家同中国的关系提升到新高度。”塔吉克斯坦外长穆赫里丁日前接受本报记者专访时表示。

穆赫里丁表示，面对当前复杂的国际形势，互利合作是各国携手应对共同挑战的唯一途径。中国—中亚机制是促进中亚国家和中国深化各领域务实合作的重要渠道，中国—中亚峰会充分发挥元首外交的战略引领作用，为中国同中亚合作搭建了新平台。

穆赫里丁说，在中国—中亚峰会上，六国达成系列合作共识，各方将加快推进中国—中亚机制建设，成立产业与投资、交通、农业、应急管理、教育、政党等领域会晤和对话机制，巩固各国间务实合作，促进地区可持续发展。《中国—中亚峰会西安宣言》体现了各方进一步加强合作的共同愿望以及在重大国际和地区问题上的团结立场。塔方坚定支持全方位推动中国—中亚合作和相关机制建设，认为未来还可以继续研究建立符合现实情况的新机制。

穆赫里丁表示，塔中两国拥有睦邻友好的优良传统，两国关系建立在高度互信、相互尊重、相互支持的基础之上。发展对华关系是塔外交优先方向，这不仅源于两国毗邻而居的地理因素，还在于两国在重大国际和地区问题上立场相同或相近。

“塔中全面战略伙伴关系正不断提质升级，中国—中亚峰会的成功举行开启了塔中关系的新篇章。”穆赫里丁表示，塔中在各领域的交流与合作将深化传统友好，造福两国人民。

“塔吉克斯坦可以发挥连接中国与中亚地区其他国家的桥梁作用。”穆赫里丁表示，塔吉克斯坦是个多山的国家，没有出海口，远离国际过境运输大动脉，也缺乏铁路和高速公路等基础设施，实现互联互通是一项艰巨任务。塔总统拉赫蒙密切关注国内和国际公路、铁路运输网络的互联互通。近年来，在中国企业的参与下，塔吉克斯坦道路建设取得了一定进展，希望继续完善相关基础设施，实现与中国和其他中亚国家的互联互通。

“塔中共建‘一带一路’为塔方发展国内经济和加强对外联系提供了更多机会。”穆赫里丁表示，塔方是最早支持“一带一路”建设的国家之一，也是共建“一带一路”的积极参与者。塔中双方将积极推动共建“一带一路”倡议和塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”对接，沿着古丝绸之路建设充满活力的经济大走廊，推进经贸等各领域合作，这符合各方共同利益。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 02 版）

(责编：杨光宇、牛镛)