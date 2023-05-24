本报记者 张博岚 龚 鸣

“在推进中国式现代化的新征程上，希望西藏完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快推进高质量发展，努力建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏，让人民过上更加幸福美好的生活。”5月23日，国家主席习近平向“2023·中国西藏发展论坛”致贺信强调。

习近平主席的贺信在与会外方嘉宾中引发热烈反响。接受本报记者采访的外方嘉宾赞赏西藏走出了一条符合自身实际的高质量发展之路，对建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏充满信心，认为西藏必将迎来更加繁荣、更加进步、更加美好的明天。

“让人民过上有尊严、有质量的生活”

“中共十八大以来，在中央政府和全国人民大力支持下，西藏各族干部群众艰苦奋斗、顽强拼搏，让西藏彻底摆脱了束缚千百年的绝对贫困问题，与全国一道全面建成小康社会，呈现出生机勃勃的繁荣景象。”习近平主席在贺信中充分肯定西藏的发展成就。

“习近平主席的贺信给西藏的高质量发展带来更大的信心。”浙江工商大学东亚研究院外籍研究员阿德汉·赛义德表示，“我在拉萨、林芝等地随处都能感受到当地人民的幸福生活。不少藏族群众既会说藏语也会说国家通用语言，寺庙是他们日常生活的一部分，这跟某些西方媒体描述的情况完全不同。在中国西藏，藏族的文化、语言、宗教和信仰都得到了充分的保护和尊重。”

“人民幸福是最大的人权，发展是实现人民幸福的关键。”中国外文局亚太传播中心外籍记者、语言顾问拉斐尔·泽尔贝托对此深表赞同。他说：“生存权、发展权是首要的基本人权，我十分认同保障人权首先要保障民生福祉，让人民过上有尊严、有质量的生活。”在对西藏乡村、校园、历史古迹等的参观访问中，泽尔贝托深刻感受到，西藏人民摆脱了贫困，过上了很好的生活。“从藏族文字语言到藏族音乐、舞蹈，再到建筑艺术等，西藏传统文化得到了很好保护和发展，展现出蓬勃的生机活力。”

尼泊尔前驻华大使利拉·马尼·鲍德尔自上世纪90年代起多次访问西藏，曾目睹西藏公共基础设施不断完善，见证了西藏各领域的巨大变迁。鲍德尔说，消除绝对贫困是对人权最好的保障。西藏历史性消除绝对贫困，完成了一项极为艰巨的任务。发展现代养殖业和旅游业、推广电子商务、普及职业技术教育……一系列措施帮助西藏人民找到了稳定工作，增加了收入来源。“相信西藏人民未来的生活会更幸福、更美好。”

“很荣幸近期与来自其他国家的朋友们一起走访西藏，亲眼看到了西藏在经济、社会、文化等各方面取得的巨大成就。”中央广播电视总台葡萄牙语部外籍编辑迪埃戈表示，“实现现代化是人们的共同追求，西藏的现代化建设符合西藏人民的根本利益。”

“处处呈现出蓬勃发展的气象”

进入新时代，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在中央政府和全国人民大力支持下，西藏脱贫攻坚全面胜利，社会大局更加稳定、经济文化更加繁荣、生态环境更加良好、人民生活更加幸福，呈现出一派欣欣向荣的景象。

作为一名上世纪60年代就来华学习中国历史和文化的学者，中国政府友谊奖获得者、澳大利亚学者马克林对西藏的宗教、文化及其传承保护特别关注。他表示：“一些西方观察者发表的涉藏言论，与我所观察到的、亲身感受到的情况截然相反。”马克林说，他在拉萨观赏了传统藏戏，看到藏文化实现了很好的发展。“通过跟当地村民交谈，我得知，中国政府在藏文化和传统保护方面投入巨大，这些努力值得赞赏。”

谈及最近对西藏的访问，莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦表示：“这是一次神奇的经历，它让我有机会亲身体验高原地区的生活。西藏有铁路、村村相通的公路、现代化的机场，以及包括5G网络在内的先进通信系统。阿里与藏中电网联网工程正式投运，结束了困扰西藏多年的电力短缺问题，为乡村振兴提供了有力保障。如今，西藏已经成为一个充满活力的地区，处处呈现出蓬勃发展的气象。”

中国石油化工集团公司法籍员工吉尔姆在随团赴藏考察后惊奇地发现，在高海拔地区，人们仍然可以流畅地接收电子邮件、拨打电话。西藏偏僻的村庄也可以用上电，道路宽阔且平坦。为保护居民和家畜的安全，不少村庄的村口还安装了测速雷达。“在西藏的考察让我感受到，在过去几十年里，西藏已经完成了大规模、高质量的基础设施建设。”

“西藏走在高质量发展道路上”

历史的车轮滚滚向前，时代的脚步永不停歇。当前，全面建设社会主义现代化国家的新征程已经开启，西藏的发展也站在了新的历史起点上。

时隔5年，巴基斯坦联合通讯社资深记者阿斯加尔再次访问西藏，参观走访林芝、拉萨等地。“与5年前相比，拉萨城市规模有所扩大，所到之处可以看出，西藏的经济社会发展、人民生活提升到了一个新水平。”他表示，“西藏走在高质量发展道路上，交通、医疗卫生、教育等方面的基础设施更加完善。西藏的发展成就说明，在中国全面建设社会主义现代化国家的新征程上，一个民族都不能少。”

中央广播电视总台孟加拉语部外籍编辑哈桑告诉记者，第一次参观访问西藏，他就被西藏各方面的发展所震撼。“在海拔如此高的高原上，西藏建起了完善的道路、通信等基础设施，‘复兴号’动车组列车飞速行驶。西藏还不断加强生态环境保护，大力发展清洁能源等产业，这是西藏高质量发展的很好例证。”哈桑表示，截至2019年底，西藏62.8万建档立卡贫困人口全部脱贫，历史性消除绝对贫困，“这一伟大成就折射出中国的发展奇迹”。

党的十八大以来，西藏交通进入快速发展的历史最好时期，一条条团结线、幸福路在雪域高原延伸，不断创造交通奇迹。北京外国语大学非洲学院索马里籍教师伊斯曼对拉萨到林芝的电气化铁路赞叹不已：“四通八达的高速路、壮观的高架桥、驰骋雪域高原的列车，西藏的高质量发展展现在全世界面前，这给发展中国家带来了巨大鼓舞。衷心祝愿西藏的明天会更好！”

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 02 版）

(责编：杨光宇、牛镛)