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美国非洲裔共和党人宣布竞选总统

2023年05月23日19:37 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月23日电 美国国会参议院唯一非洲裔共和党人蒂姆·斯科特22日宣布2024年竞逐总统。

　　斯科特现年57岁，来自传统倾向于共和党的“红州”南卡罗来纳州，在去年国会中期选举中以较大优势赢得连任。

　　斯科特当天在家乡北查尔斯顿正式宣布竞选总统。他说，共和党需要的总统候选人“不仅要能说服我们的朋友和选民”，还能寻求符合“常识”的解决方案。

　　斯科特定于23日会见南卡州捐款人，之后前往艾奥瓦州和新罕布什尔州。这两地启动共和党党内预选的时间较早。

　　按照美联社解读，斯科特的竞选声明试图传递“乐观、有同情心”的信息，与其他共和党籍总统竞选人的“好斗”风格形成对比。

　　2022年3月29日，行人走在美国首都华盛顿的国家广场。新华社记者刘杰摄

　　民主党方面指认斯科特只是前共和党籍总统唐纳德·特朗普所谓“让美国再次伟大”政治议程的狂热支持者，而并未提出有别于特朗普的政策主张。

　　特朗普已宣布竞选下届总统，将是斯科特强劲的党内竞争对手。南卡州联邦参议员林赛·格雷厄姆等资深共和党人已公开背书特朗普。

　　特朗普22日对斯科特参选表示欢迎，顺便“拉踩”了一把佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯，称其“完全不可能当选”。

　　德桑蒂斯预计本周晚些时候正式宣布竞选总统。据美国媒体报道，传媒大亨鲁珀特·默多克有意力挺德桑蒂斯。

这是2022年8月4日在美国华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

　　路透社和益普索集团联合民意调查结果显示，斯科特目前在共和党注册选民中支持率为1%，特朗普为49%。美联社认为，斯科特一大优势是竞选资金充裕。他在去年国会中期选举竞选结束后结余2200万美元现金，可直接用于总统竞选。

　　南卡州前州长妮基·黑利则是斯科特另一竞争对手。

　　黑利在特朗普执政时期曾任美国常驻联合国代表。2012年，南卡州联邦参议员吉姆·德明特辞职，时任州长黑利选择由斯科特“补缺”，使他成为美国内战后首名来自南方的非洲裔联邦参议员。

　　据路透社报道，按照南卡州共和党预选规则，斯科特将首先与黑利在该州一决高下。（海洋）

(责编：刘洁妍、刘慧)

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