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俄乌激烈争夺关键重镇 谁握控制权迷雾重重

2023年05月23日19:35 | 来源：新华社
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　　新华社莫斯科/基辅5月23日电 俄乌近期对顿巴斯地区一处战略重镇的争夺再次引发关注。俄方称之为阿尔乔莫夫斯克，乌方称之为巴赫穆特，双方争夺此地的军事冲突已持续200多天。俄国防部21日宣布已完全控制此地，乌方则予以否认。

　　分析人士指出，此地是否易手对俄乌都有重要象征意义，因此双方围绕该地的激烈争夺或将持续。

　　俄乌各执一词

　　俄罗斯方面在此地的“主攻”部队为私营军事实体瓦格纳组织。瓦格纳创始人叶夫根尼·普里戈任20日宣布，当天中午俄罗斯方面已经“完全占领”这一战略重镇。

　　俄罗斯国防部21日也证实瓦格纳组织的说法，俄南部集团军炮兵和航空部队提供了支援。俄总统普京第一时间向俄作战部队表示祝贺，并承诺所有表现突出的人都将获得国家褒奖。

　　普里戈任在社交媒体“电报”上宣布，瓦格纳将在5月25日至6月1日间离开此地，他们已在西部市郊建立“防御线”，之后将按计划将控制权移交给俄罗斯军队。

　　针对俄方说法，乌克兰国防部副部长安娜·马利亚尔回应，乌军仍控制着巴赫穆特西南部工业和居民区的部分基础设施，双方在巴赫穆特南部和北部郊区侧翼争夺“制高点”的战斗仍在继续。

视频截图

　　21日，在日本访问的乌总统泽连斯基被记者问及此事时说：“巴赫穆特只在我们心中。”随后乌总统办公室澄清说，泽连斯基的意思是这座城市被彻底摧毁，但并没有完全失守。

　　乌克兰武装部队总参谋部22日在其社交媒体发文称，过去一天，乌俄在巴赫穆特西部、西北部、西南部近郊发生战斗。

　　乌方分析人士认为，乌武装部队总参谋部的战报显示两个重点：一是在巴赫穆特的冲突已经延伸到外围，主要冲突地点不在市区，且乌军大部分已撤离该地；二是目前巴赫穆特的外围有密集的乌军防御体系，俄罗斯只有彻底拿下外围“高地”才能说真正拿下了此地。

　　这座小城为何重要？

　　这座重镇位于顿涅茨克地区北部，是乌军补给线上的交通枢纽和乌军重要前哨阵地。2022年8月起，俄乌投入大量兵力，激烈争夺巴赫穆特。为期9个多月的惨烈战斗，让城市沦为废墟，人员伤亡惨重，有所谓“巴赫穆特绞肉机”之说。

2022年6月20日，顿涅茨克当地居民从被损坏的建筑撤离。新华社发（维克托摄）

　　按照俄专家的说法，赢下这场俄乌冲突升级以来耗时最长、战斗最激烈的争夺战，标志着俄方在战场上的一次重大胜利，能极大提升士气，对俄罗斯来说还就此打开了进攻两个战略要地斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克的门户。

　　据《华盛顿邮报》报道，由于对战情评估不乐观，美国情报机构早在今年一月份就建议乌方撤出巴赫穆特。但乌国防部副部长马利亚尔认为，乌方已完成在巴赫穆特预设的军事任务，包括吸引俄军兵力、为其他任务争取时间和在长期战斗中消耗大量对方人员等。

　　有分析认为，过去几个月来，乌军在此地投入大量兵力，旨在消耗俄军力量，但同样战损严重，乌方推迟“春季反攻”也与此有关。

　　美西方继续“递刀”

　　有分析认为，对俄方来说，未来有两个选择：一是由此继续向西、向北进攻恰索夫亚尔、谢韦尔斯克等地，二是守住此地，巩固现有战果。对乌方来说，乌军急需用胜利提振士气，向西方展示乌军在战场上的成果，或依托地形优势重夺巴赫穆特，或从其他方向发动进攻。

　　俄罗斯报刊《论据与事实》刊发文章称，这场关键重镇之争一旦结束，俄乌双方在其他地区的战斗强度会加剧。

　　值得关注的是，乌方近期又从美西方获取大量军援承诺。不久前，泽连斯基访问意大利、德国、法国和英国等国“补货”军备。美国总统拜登21日宣布，美国将再度向乌克兰提供3.75亿美元军援，并允许其盟友向乌克兰提供F-16战斗机，美国则将为乌提供飞行员培训。

2017年9月30日，一架F-16战机参加在美国加利福尼亚州奥兰治县举行的亨廷顿海滩飞行表演。新华社发（赵汉荣摄）

　　俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫22日说，北约向乌克兰提供F-16战机，更加坐实其介入俄乌冲突的程度之深。（记者：刘恺、李东旭、陈畅、陈丹、彭培根；视频：孟菁、王玉珏、马寅骁（实习生）；编辑：王丰丰、李雪笛、孙浩、刁泽）

(责编：刘洁妍、刘慧)

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