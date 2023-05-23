“茶和天下·雅集”活动开幕式暨茶韵山水——“绿水青山就是金山银山”浙江省文旅图片展于23日在首尔中国文化中心举行。首尔中国文化中心供图

人民网首尔5月23日电 （记者马菲）首尔中国文化中心日前举办“人在草木间——茶和天下·雅集”系列活动。作为系列活动最重要的一环，“茶和天下·雅集”活动开幕式暨茶韵山水——“绿水青山就是金山银山”浙江省文旅图片展于23日在首尔中国文化中心举行。

中国驻韩国大使邢海明和夫人谭育军、韩国国会文化体育观光委员会委员长洪翼杓议员、《中央日报》主笔崔勋、浙江省文化和旅游厅副厅长李新芳、中国交通银行首尔分行总经理汪永庆、韩国国立韩字博物馆馆长金暎洙、韩国国际文化交流振兴院院长郑吉和、城东文化财团代表理事尹光植、《亚洲日报》社长梁圭铉、韩中茶道香道协会会长郑金丹以及韩社会各界代表出席开幕式。

邢海明在致辞中生动地介绍了发生在当代中国的鲜活事例，深入浅出地讲述了中国政府致力于生态文明建设和践行全球文明倡议的实践探索。他表示，中国茶文化的历史源远流长，小小一片叶子不仅香飘四邻，还能富一方百姓，这是对“绿水青山就是金山银山”理念的绝佳阐释。“茶”字拆开，就是“人在草木间”，其中蕴含着中华文化中“道法自然”的真谛。中国茶文化讲究“茶和天下”，氤氲茶香中传达出的“清静和雅”“和而不同”，正契合了现今中韩关系发展的时代要求。希望中韩两国通过此次“茶和天下·雅集”活动，以茶为媒，以茶交友，领悟“茶和”之道，利用两国共同的文化纽带，促进文明互鉴，进一步加深理解，增进友谊。

洪翼杓表示，中国传统茶文化蕴含着人与自然和谐相处的中国哲学理念，在世界各地广为传播，被各国民众所接受和喜爱。2022年“中国传统制茶技艺及其相关习俗”项目的申遗成功，再次印证了拥有5千多年历史的中国茶的文化价值。中韩两国在过去的30年里，双方以追求和谐、彼此尊重、求同存异的精神谋求合作，努力成为更好的合作伙伴。面对未来发展，他表示，期待双方在文化领域加强交流，不断提高相互理解和信任。希望以本次活动为契机，以茶为媒，能让更多的人共享和体验两国文化，进一步拓展中韩交流的深度和广度。

国会议员李炳勋也发来视频致辞。他表示，中韩两国的茶文化交流历史悠久，茶文化最早传入韩国可以追溯到公元7世纪，与佛教文化相结合，形成了独特的韩国茶文化。茶文化的传入和发展，不仅促进了中韩两国之间的文化交流和互动，也为韩国文化的发展和繁荣做出了重要贡献。

崔勋表示，茶道中蕴含着东方的文化精髓，渗透着生活的真谛。相信此次活动会成为连接起中韩两国心灵的纽带，增进两国民众间的友好情谊，促进双方合作的良好契机。

浙江省文化和旅游厅副厅长李新芳在致辞中表示，中国是茶的故乡，茶是连接中国与世界的桥梁。“茶以载道”“茶和天下”，茶文化已成为中国与世界人民相知相交、中华文明与世界文明交流互鉴的重要媒介。本次“茶和天下·雅集”活动旨在通过图片展示、茶文化体验等活动让韩国民众全方位、多角度了解中国茶文化，增进相互了解，共同推动茶文化的传承与发展。希望以此为契机，中韩两国民众可以一同领略茶文化的博大精深，探讨茶道的奥义。

在悠扬的《采茶舞曲》器乐合奏后，中韩嘉宾以采茶的形式共同为活动启幕，并赴展厅观展。

本次浙江省文旅图片展共设“茶韵山水”“诗画浙江”“茶文化传承”3个板块，精心挑选富有新时代浙江特色的70幅作品。“茶韵山水”板块展示了浙江茶文化的方方面面，从天然绿茶的生长环境到茶的采摘和炒制，再到茶的冲泡和引用，以及茶道文化的传承；“诗画浙江”板块展示了浙江主要文旅资源和生态浙江的美丽景象，包括杭州西湖、绍兴兰亭、衢州水亭门、丽水畲族风情、嘉兴月河历史街区等，既有自然美景，又有历史人文景观，通过一幅幅作品，让人仿佛置身浙江，感受浓郁的江南风韵；在“茶文化传承”板块，长兴紫笋传承人向嘉宾展示茶饼制作与茶艺表演，嘉宾们制茶饼、品香茗，深入了解了浙江茶文化的精髓和魅力。

茶和天下、包容并蓄。此次“茶和天下·雅集”活动开幕式暨茶韵山水——“绿水青山就是金山银山”浙江省文旅图片展活动，由中国文化和旅游部主办，中国对外文化交流协会、浙江省文化和旅游厅、首尔中国文化中心、韩国中央日报社承办，浙江文旅韩国推广中心、韩中茶道香道协会、宁波市文化广电旅游局、湖州市文化广电旅游局、温州市文化广电旅游局共同承办，驻韩中国大使馆担任支持单位。“绿水青山就是金山银山”浙江省文旅图片展将展至6月中旬。

“茶和天下·雅集”活动开幕式暨茶韵山水——“绿水青山就是金山银山”浙江省文旅图片展于23日在首尔中国文化中心举行。首尔中国文化中心供图

(责编：刘洁妍、刘慧)