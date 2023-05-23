柬埔寨副首相兼国防大臣迪班在仪式上为中方建设者授勋。人民网记者 赵益普 摄

人民网金边5月23日电（记者赵益普、实习生李百加）由中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）下属企业江苏苏美达成套设备工程有限公司（简称“苏美达”）参与建设的柬埔寨暹粒供水扩建项目22日正式竣工启动。柬埔寨副首相兼国防大臣迪班出席仪式。

迪班表示，暹粒供水扩建项目完工后，将为当地居民提供可靠、安全、高质量的饮用水，改善卫生环境，促进经济发展，为当地社区的可持续发展做出贡献。仪式上，迪班还向苏美达项目总监邱巍、项目经理唐银超颁发了由柬埔寨首相洪森签发的骑士友谊勋章，以表彰他们在暹粒供水扩建项目执行过程中做出的卓越贡献。

暹粒位于柬埔寨首都金边北部约311公里处，是世界七大奇迹之一吴哥窟的所在地。随着暹粒城市发展和人口的急剧上升，暹粒市对安全饮用水的需求日益增加。为了缓解市内供水紧张的局面，暹粒市供水局通过柬埔寨财政部从日本国际协力机构进行贷款，并用于暹粒市供水扩建工程建设。苏美达通过国际公开竞标，成功中标并承担了该项目第1标段建设，这使得暹粒供水扩建项目成为柬埔寨首个由中国央企承接的日本国际协力机构优贷的政府工程项目。据悉，该项目启用后，暹粒自来水日供应能力将提高6万立方米，极大缓解当地供水压力。

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