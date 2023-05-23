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柬埔寨西港特区举办“一带一路”倡议十周年媒体行活动

2023年05月23日19:07 | 来源：人民网-国际频道
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“一带一路”倡议十周年西港特区媒体行活动22日下午在柬埔寨西港特区举行。人民网记者赵益普摄
“一带一路”倡议十周年西港特区媒体行活动22日下午在柬埔寨西港特区举行。人民网记者赵益普摄

人民网西港5月22日电（记者赵益普）柬埔寨西哈努克港经济特区（简称“西港特区”）22日下午举办“一带一路”倡议十周年西港特区媒体行活动。本次活动邀请了来自中国国内的近20家媒体，深度采访西港特区，并走进特区所在的西哈努克省，感受“一带一路”倡议和西港特区给当地带来的变化和益处。

活动当天，“江苏省对外文化交流基地”和“对外文化交流无锡之窗”也在西港特区揭牌成立。2022年，西港特区曾被江苏省委宣传部、省政府新闻办公室评选为15个对外文化交流基地之一。柬埔寨西哈努克省副省长究维嘉，无锡市委常委、宣传部部长李秋峰参加上述活动。

由无锡红豆集团等中国企业建设的西港特区奠基于2008年，15年以来尤其是“一带一路”倡议提出以来，西港特区蓬勃发展，成为中柬共建“一带一路”标志性项目、“中柬务实合作的样板”。目前，西港特区累计引进来自中国、欧美、东南亚等国家及地区的企业（机构）175家，创造就业岗位近3万个，为柬埔寨工业经济发展注入了强劲动能，为深化国际产能合作作出了积极贡献。

“江苏省对外文化交流基地”和“对外文化交流无锡之窗”在西港特区揭牌成立。人民网记者赵益普摄
“江苏省对外文化交流基地”和“对外文化交流无锡之窗”在西港特区揭牌成立。人民网记者赵益普摄
(责编：刘洁妍、刘慧)

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