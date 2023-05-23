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戚继光舰抵达越南进行友好访问

2023年05月23日16:36 | 来源：新华网
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新华社越南岘港5月23日电（记者孙一 黎明宇）执行远海远域实习访问任务的海军戚继光舰23日上午抵达此次航行访问第一站——越南岘港，开始对越南进行为期2天的友好访问。这是戚继光舰入列后首次到访越南。

当地时间上午8时许，悬挂中越两国国旗的戚继光舰缓缓靠上岘港仙沙港2A号码头。中国驻越南大使馆公使郗慧、驻岘港总领事董碧幽、中资机构和华侨华人代表，岘港市外事厅副厅长阮翠英，越南海军三区、岘港边防部队指挥部、岘港军事指挥部等部门有关人员和海军官兵代表等共同到码头迎接。越方工作人员向我任务指挥员献上花环，互致问候。

在越南访问期间，我任务指挥员将拜会岘港市人委会副主席吴氏金燕、第五军区政委郑廷石中将、海军三区政委梅仲定少将，并参加梅仲定少将主持的欢迎晚宴。我出访官兵及随舰实习学员将赴越南海军三区司令部参观，与越南海军官兵进行专业交流和体育友谊比赛。戚继光舰将举行甲板招待会，向越南军方、当地市民和华侨华人、中资机构人员等开放参观。

岘港位于越南东海岸中部的岘港湾东南端，是越南五大直辖市之一。岘港湾呈马蹄形，湾内潮差小，潮流微弱，湾口南北均有自然屏障，形势险要，避风条件良好。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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