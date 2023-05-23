俄罗斯国防部21日宣布已完全控制顿涅茨克地区重镇阿尔乔莫夫斯克（乌克兰称巴赫穆特）。乌方对此予以否认，并表示乌军仍在该地继续战斗。

分析人士指出，该重镇控制权是否易手，对俄乌都有重要象征意义，双方围绕该地的激烈争夺或将持续。

目前情况如何？

俄方21日宣布，俄罗斯私营军事实体瓦格纳组织在俄南部集团军炮兵和航空部队支援下，已完全控制阿尔乔莫夫斯克。俄总统普京第一时间向俄作战部队表示祝贺，并承诺所有表现突出的个人都将获得国家褒奖。

不过，俄方这一说法遭到乌方否认。21日，正在日本访问的乌总统泽连斯基在被记者问及乌方是否仍控制着巴赫穆特时表示，“巴赫穆特只在我们心中”。乌总统办公室随后澄清说，泽连斯基的意思是这座城市虽遭破坏，但未完全失守。

乌国防部副部长马利亚尔22日说，乌军仍控制着巴赫穆特西南部工业和居民区的部分基础设施。此外，乌俄双方在巴赫穆特南部和北部郊区侧翼争夺“制高点”的战斗仍在继续，俄方正在往该方向补充兵力。

乌克兰武装部队总参谋部22日在社交媒体发文说，过去一天，乌俄仍在巴赫穆特西部、西北部及西南部近郊等地战斗，乌军外围阵地遭到俄方炮击。

乌方分析人士指出，巴赫穆特的战斗已延伸到该地区外围，乌军在此有密集防御体系，只有彻底拿下外围“高地”才能说真正夺取巴赫穆特。

为何引发关注？

巴赫穆特位于顿涅茨克地区北部，是乌军补给线上的交通枢纽和乌军重要前哨阵地，战略价值高。2022年8月起，俄乌双方投入大量兵力对该地展开争夺，惨烈战斗延续至今已逾九个月。

对俄罗斯来说，拿下此地就打开了俄军进攻乌克兰在顿巴斯地区两个重要战略要地——斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克的门户。按俄专家说法，赢得这场耗时漫长、攻守激烈的争夺战，标志着俄方在战场上的一次重大胜利，能极大提升士气民心。

对乌克兰来说，守住巴赫穆特象征着乌军的战斗精神。过去几个月，乌军在此投入大量兵力，旨在消耗俄军。有分析指出，乌方推迟反攻，与其从其他战线抽调兵力投入巴赫穆特战场有关。据《华盛顿邮报》报道，由于对战情评估不乐观，美国情报机构早在今年1月就建议乌方撤出巴赫穆特，然而乌方仍将其视为重要战场。在战局不利于乌方的情况下，西方开始不断淡化巴赫穆特的战略价值。

马利亚尔认为，乌方已全面完成在巴赫穆特预设的军事任务，包括吸引俄军火力、为其他任务争取时间及消灭大量对方人员，显著削弱了俄军的进攻潜力。

未来走向如何？

分析人士指出，当下乌军急需一场胜利提振士气。近期，乌方又从美西方争取到大量军援，美方表态向乌提供F-16等先进战机、对乌方飞行员进行培训。

军事专家认为，乌方进攻主要有两个选择：一是重夺巴赫穆特。乌军事专家科瓦连科认为，乌方还控制着巴赫穆特西北部和西南部几乎所有制高点，依托地形优势，乌军可居高临下发动攻势；二是从其他方向发动进攻。顿涅茨克地区武装力量代表霍达科夫斯基认为，扎波罗热等地可能成为乌军的进攻目标。

对俄方来说，在阿尔乔莫夫斯克方向未来有两个选择：一是由此继续向西、向北进攻恰索夫亚尔、谢韦尔斯克等地；二是清理阿尔乔莫夫斯克阵地，巩固现有战果。俄国家杜马议员、政治学博士奥布霍夫认为，阿尔乔莫夫斯克“陷落”并未影响乌克兰的战略储备和新编兵力，乌军在其外围仍聚集大量兵力，守住阵地或许是当下俄军最佳选择。

俄军事专家普遍认为，失守阿尔乔莫夫斯克或将促使乌方发动宣布已久的反攻。俄军事专家苏孔金说，如今乌方再无推迟反攻的理由。

俄《论据与事实》周报发文说，俄乌在阿尔乔莫夫斯克的冲突局势明朗后，双方在其他战场的强度或将加剧。俄《莫斯科共青团员报》也提醒，这场争夺战的结束或将成为未来战事更趋激烈的一个转折点，俄军应为乌军后续开展的“报复性反攻”做好充分准备。（参与记者：彭培根）

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