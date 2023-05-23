新华社瓦莱塔5月22日电（记者陈文仙）来自地中海地区中医中心的第18期中国援马耳他医疗队22日在保拉市政厅为当地近百名老年人提供义诊服务，并向该市政府捐赠了膏药、红花油等医疗物资。

医疗队队员史欣莹先为现场民众做了简短讲座，介绍中医治疗失眠症的相关知识，随后医疗队队员们就开始为民众进行健康咨询、血压检测、针灸和拔罐治疗等义诊服务，每名医生面前都排起了长长的队伍。

现年77岁的弗洛蕾拉·劳是一名“中医迷”，地中海地区中医中心成立后就经常去就诊。她一边接受背部拔罐治疗一边对记者说，她感觉针灸治疗很好，中医在解除病痛上给予她很大帮助。

医疗队队长董晓燕对记者表示，此次义诊活动重点关注老年群体，围绕老年人患病率较高的失眠和颈肩腰腿痛分两场进行，通过讲座普及健康知识，协助老年人确立健康的生活观念和生活方式，同时通过中医治疗解除病痛，切实提高老年群体的生活质量，真正做到以人文交流合作推动中马民心相通。

据悉，为了满足更多市民的要求，医疗队将于本月29日在市政厅举行第二场讲座和义诊活动。

保拉市市长多米尼克·格里马在接受新华社记者采访时表示，地中海地区中医中心位于该市，为市民接受中医治疗提供了极大的便利，对此他深感自豪。他说，中国人非常友善和乐于合作，马耳他和中国在医疗领域合作已有30年，这是两国深厚友谊的体现，期待双方扩大医疗合作。

中国驻马耳他使馆经济商务参赞周学文在义诊活动开始前发表致辞说，中国和马耳他在医疗领域合作已有30年，两国医疗合作不断深入和扩大，很多马耳他民众接受过中医诊疗，并体会到中医文化，相信这将进一步推动双边在多领域的合作。

地中海地区中医中心于1994年由中国和马耳他政府合作成立，由江苏省卫生健康委员会派遣医疗队开展诊疗工作。截至目前，中国已派出18期援马医疗队，累计治疗患者约25万人次。

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