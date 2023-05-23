皎漂当地民众感谢中信集团和中国乡村发展基金会的爱心捐赠。中信缅甸公司供图

人民网仰光5月23日电 （记者李秉新）中信集团向受热带气旋“穆查”影响的缅甸若开邦皎漂地区受灾民众捐赠救灾物资仪式日前在皎漂镇举行，中信缅甸公司总经理梁传新代表该公司向当地民众捐赠了价值10万元人民币救灾物资，包括防雨布、压型钢瓦、铁钉等。中信缅甸公司以及皎漂地方官员和当地民众代表出席了捐赠仪式。

梁传新代表中信集团向受灾民众致以诚挚慰问，表示中信集团一直心系皎漂人民，风暴临近皎漂时就与当地保持沟通了解情况，同时积极准备救灾物资。风灾发生后，中信集团第一时间采取行动，联合中国乡村发展基金会和皎漂当地民间社会组织迅速启动“穆查”风灾紧急救援项目，积极对接当地需求备好救灾物资。梁传新在捐赠仪式上表示，愿与当地受灾民众一起战胜困难度过难关，尽快恢复正常生产生活。当地政府代表和受灾民众感谢中信集团的慷慨援助，并向中信集团颁发了感谢函。

此次捐赠反应迅速、组织有力，得到了中国驻缅甸大使馆、皎漂特区管委会的高度肯定。

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