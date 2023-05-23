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埃及寻求加强与亚投行融资合作

2023年05月23日13:04 | 来源：新华网
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新华社开罗5月22日电（记者 沈丹琳 姚兵）埃及财政部长穆罕默德·马伊特22日与到访的亚洲基础设施投资银行（亚投行）副行长卢德格尔·舒克内希特在开罗举行会晤，双方探讨了在融资方面进一步合作以及埃及主办亚投行2023年年会筹备工作。

马伊特在会晤中说，埃及是亚投行创始成员国以及最重要的非洲股东之一，自2016年双方开始合作以来，亚投行对埃及多个行业的投资总额已超10亿美元。

马伊特对双方合作的丰硕成果表示赞许，并重申埃及一直在为吸引国内外投资创造有利环境。马伊特表示，希望亚投行帮助埃及发行以人民币计价的熊猫债券，为该国社会和环境友好项目提供资金。

20日，另一家多边金融机构非洲开发银行宣布批准向埃及提供3.45亿美元的部分信贷担保，为埃及进入熊猫债券市场提供便利。

马伊特和舒克内希特还讨论了今年9月埃及在红海城市沙姆沙伊赫举办亚投行第八届理事会年会的筹备工作。这将是亚投行自新冠疫情暴发后第一次举行线下年会，也是第一次在非洲举行年会，会上将讨论能源和水务等关键基础设施的融资机会。

(责编：苏缨翔、崔越)

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