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共话中国经济新机遇丨报告显示去年中企在德投资助力创造就业

2023年05月23日11:15 | 来源：新华网
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新华社柏林5月22日电（记者朱晟 张雨花）德国联邦外贸与投资署22日发布的《2022年外国企业在德国投资报告》显示，中国企业去年在德投资创造了4500个工作岗位，比上一年增长15%。

报告显示，去年共有1783个外国投资项目落户德国，其中，中企在德投资项目数量为141个，仅次于美国、瑞士和英国。

报告说，中企投资项目主要集中在制药和生物技术、机械与设备、信息通信技术和软件等，业务范围主要涵盖销售和营销支持、制造和研发以及商业服务。

德国联邦外贸与投资署专家托马斯·博扬表示，2022年中企在德投资规模保持稳定，投资总额估算为15亿欧元，表明中企对德国作为投资地保持信心。

德国巴登工业企业经济联盟主席克里斯托夫·闵采尔此前接受新华社记者采访时表示，德中两国经济具有非常强的互补性，双边经贸合作促进共同发展繁荣。他告诉记者，“中国是个快速发展、美丽迷人的国家，巨大的市场机遇吸引各国企业投资，市场蓬勃发展”。

德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松日前告诉媒体，切断与中国的经济关系是不现实的。与中国这个世界第二大经济体“脱钩”，对德国几乎所有的产业来说都是不可想象的。

德国联邦外贸与投资署是德国政府负责对外贸易和对内引资的机构，为进入德国市场的外国公司提供咨询和支持。该机构每年都会发布外国企业在德国投资报告，所统计项目均为绿地投资或扩建项目，并购不在统计范围内。（参与记者：单玮怡）

(责编：苏缨翔、崔越)

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