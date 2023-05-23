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美国是叙利亚问题政治解决的一大障碍（观象台）

□ 王  晋
2023年05月23日09:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　经历了十多年的动荡后，叙利亚问题近期迎来了和平契机——

　　一方面，叙利亚国内安全形势趋于稳定，社会和经济重建进程逐渐开启。2018年以来，随着叙利亚政府军的不断胜利，叙利亚政府已经重新解放了国内大部分地区。尽管叙利亚西北部地区仍盘踞着一些反对派军事组织，但叙利亚国内的安全形势已大体稳定。在此基础上，叙利亚政府在关键城市和重点区域开启了战后经济重建进程。

　　另一方面，叙利亚问题的主要当事方释放出和解的积极信号。一是在联合国和俄罗斯的斡旋下，叙利亚政府和叙利亚反对派政治团体开启了“索契和平进程”。该机制成为推动叙利亚各方实现政治对话与和解的重要多边机制。二是土耳其近期调整了在叙利亚问题上的政策，开始同叙利亚政府展开直接沟通。三是阿拉伯国家联盟在暂停叙利亚政府会员国资格近12年后，通过决议恢复了叙利亚政府的成员国资格。在中国的积极斡旋下，沙特和叙利亚宣布恢复中断十多年的外交关系。

　　然而，就在中东地区及国际社会期盼叙利亚尽快开启和平进程时，美国却公然唱起了“反调”，作为介入叙利亚危机并引发战争、长期对叙施加制裁的“搅局者”，美国对叙利亚问题的解决负有不可推卸的责任。然而，美国不仅没有推动叙利亚的和平重建进程，反而通过各种手段干预叙利亚内政，严重阻碍了叙利亚问题的解决。

　　在安全上，美国在叙利亚的军事存在，成为叙利亚安全形势的重要隐患。2011年叙利亚危机爆发后，美国不仅向叙利亚境内的军事团体提供各类支持，还直接派遣军事人员进驻叙利亚南部和北部。2018年后，随着叙利亚安全局势逐渐平稳，美国并未撤离叙利亚，反而继续驻扎军事人员，公然在叙利亚北部盗取当地石油资源，走私到土耳其和伊拉克获得非法利益。尽管叙利亚政府和国际社会一再呼吁美国撤离叙利亚，但是美国仍然以“监视当地恐怖组织”为由赖着不走，成为叙利亚安全形势的重大隐患。

　　在政治上，美国不仅公开反对同叙利亚政府展开对话，还长期支持叙利亚反对派政治团体。在土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋等国纷纷改善同叙利亚政府的关系，阿拉伯国家联盟恢复叙利亚政府会员国资格的情况下，美国一意孤行，批评地区国家的和平动态，否认叙利亚政府的合法性。美国国务院副发言人韦丹特·帕特尔曾赤裸裸地威胁：“美国不支持与叙利亚政权实现关系正常化，也不支持包括我们的伙伴和盟友在内的其他国家参与（同叙利亚的）关系正常化行动。”

　　在经济上，美国主导的制裁措施，成为叙利亚经济和社会重建的关键障碍。2011年叙利亚危机爆发后，美国伙同一些西方国家，共同针对叙利亚出台了制裁措施，力图割裂叙利亚同国际社会的经贸联系，打压叙利亚经济重建进程。2023年2月，叙利亚、土耳其边境地区发生强烈地震后，美国仍坚持制裁措施，在国际舆论压力下才宣布临时取消对叙制裁中涉及地震救援的部分，但当时已过72小时黄金救援期。美军还霸占叙主要产粮区和产油区，搜刮掠夺叙国家资源，令当地人道主义危机雪上加霜。白宫又发布消息称，美国总统拜登决定自5月11日起把对叙利亚的单边制裁措施再延长一年。

　　长期以来，美国不仅在中东制造动乱，还利用中东乱局挑拨离间、制造对抗，强推“美式民主”，以期维持在中东地区的霸权，严重损害中东地区的和平、稳定与发展。现在，在叙利亚问题迎来解决“窗口期”之时，美国仍逆潮流而动，试图继续孤立和围堵叙利亚，这是霸权逻辑使然：美国不愿意看到中东国家自主性增强，也不愿意失去对中东地区的控制。面对中东地区的“和解潮”以及国际社会的和平呼声，美国的干预政策注定失败。

　　（作者为西北大学中东研究所副教授）

(责编：苏缨翔、崔越)

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