本报记者 汪文正文/图

在第三届中东欧博览会上，参观者品尝来自塞尔维亚等国的果汁和零食。

斯洛伐克酒商在介绍该国生产的葡萄酒。

参观者在展馆中央的智能制造展区了解捷克鲨鱼飞机。

参观者在室内小型滑雪场体验斯洛文尼亚滑雪用具。

在服务贸易展区，保加利亚旅游企业负责人与客商洽谈合作事宜。

波兰食品企业十佳娃进出口业务负责人向参观者介绍该企业的产品。

5月16日-20日，第三届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会（简称中东欧博览会）在浙江省宁波市成功举办。本届中东欧博览会主题为“深化务实合作、携手共向未来”，得到了国内外参展商、采购商和与会者的广泛好评。

中东欧博览会将哪些中东欧好物摆上了中国货架？参会客商有哪些收获？本报记者进行了现场探访。

“要把最好的商品带给中国消费者”

波兰牛奶、匈牙利贵腐酒、保加利亚玫瑰制品……走进展馆，最吸引记者眼球的，是各国参展商琳琅满目的展台。

展馆入口不远处，首次参加中东欧博览会的斯洛伐克酒商利西斯基不断招呼参观者品尝斯洛伐克葡萄酒和葡萄汁。“过去3年，我们在华销售额每年翻一番，这坚定了我到宁波来参展的选择。”利西斯基说。

“客户和订单都会变化，只有品牌的声誉能够长存。我的家族三代制酒，如今来到中国，就是要把最好的商品带给中国消费者。”利西斯基介绍，斯洛伐克的土壤和气候条件优越，盛产优质葡萄，“这几天品酒的人络绎不绝，对产品赞不绝口，我有信心在上海、杭州、宁波等新市场打开销路。”

本届中东欧博览会上，许多产品是为中国消费者“量身打造”的。波兰糕饼企业十佳娃进出口经理柯明告诉本报记者，十佳娃带来了高品质的甜食产品，由纯天然原料制成，更契合中国消费者对于低脂低糖健康甜食的偏好。“中国消费者平均受教育水平高、对食品的质量要求严格，这给我们进入中国市场提出了更高要求。”柯明说。

智能制造展区的高技术产品展现了“科技范儿”。展厅中央，一架长6.85米、外形酷似鲨鱼的飞机格外醒目。“这型飞机来自捷克，时速达333公里，是全球最快的超轻型飞机之一，由碳纤维环氧树脂复合材料打造，可应用于飞行体验、应急救援、航拍航测等领域。”捷中鲨鱼飞机制造有限公司市场部总经理高梓轩介绍，该型飞机已在华量产，“作为一家中外合资企业，我们希望加快引进相关技术，推动国内航空业发展。”

看完参展商的展台，再看看采购商的“购物车”。5月16日下午，在本届中东欧博览会的首场签约活动上，供采双方连续签下大单：10个进口采购项目和5个合作项目顺利签署；订单产品涵盖肉类、乳制品、植物油等农食和滑雪器材、保健品等；签约金额达21.8亿元……本届中东欧博览会共吸引专业采购商1.5万名，观展人数12.6万人次，中东欧商品采购订单额达105.31亿元，均创历年新高。

宁波作为中东欧博览会举办地、首个中国-中东欧国家经贸合作示范区，当地企业收获也不小。

作为去年底首批参加浙江商务包机赴欧“抢订单”的外贸企业，宁波瑞曼克斯门窗配件有限公司今年一季度中东欧国家订单占比超四成。“我准备向欧洲客户推介中东欧博览会，还打算邀请参展客商来到我们位于镇海区的新厂址参观。”公司总经理丁言东说。

“我们刚同有关企业达成了采购、销售5000吨波兰电解铜的意向协议。”宁波凯通国际贸易有限公司负责人告诉记者，除了有色金属，公司还将聚焦中国和中东欧国家在黑色建材、能源化工等领域的产品，集聚双方优势资源，打造供应链集成服务体系，更好服务国内经济社会发展。

“本届博览会如空气和水一样重要”

“不出国就能身临其境般感受中东欧风情”——这是许多博览会参观者的共同感受。

5月15日的宁波老外滩，江风送爽、佳肴飘香，本届中东欧博览会的一场人文交流活动正在举行。罗马尼亚烧烤、希腊橄榄油……中东欧各国农产品和美食在舌尖“绽放”，为接下来的正式活动充分预热。

第三届中东欧博览会持续“扩容”：贸易展览占地总面积超22万平方米，中东欧特色商品展、国际消费品展和进口商品常年展好戏连台；超400家中东欧国家及其他欧洲国家的境外展商参会，展品超5000种、新品超3000种，涉及农食、酒类、美妆个护、日用家居、特色产业、服务贸易六大品类；一批欧盟地理标志产品集中亮相……中东欧博览会的盛况，为中国-中东欧经贸合作高质量发展写下注脚。

不少与会者评价，中国2021年提出“今后5年从中东欧国家累计进口价值1700亿美元的货物”，中东欧博览会则是这一目标的重要推动者。

“本届博览会如空气和水一样重要。”匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多介绍，自中东欧博览会举办以来，匈牙利与中国贸易额持续增加，去年更是达到破纪录的130亿美元，“中国已成为匈牙利在欧洲以外第一大贸易合作伙伴。”

谈及中国-中东欧合作前景，西雅尔多说，2022年中国国内生产总值占全球比重超越欧盟，中欧经贸关系的重要性不言而喻，“匈牙利正在尽最大努力，成为中欧合作中的好榜样。”

在各国嘉宾看来，中国-中东欧双方在贸易、投资等领域合作的深化，为中国和中东欧各国带来了实实在在的好处。

中国商务部副部长郭婷婷在博览会上介绍，2012年以来，中国与中东欧国家贸易额年均增长8.1%，自中东欧国家进口年均增长达9.2%，是同期中国与欧盟贸易增速、中国自欧盟进口增速的2倍以上，“今年一季度，双方贸易额达到333亿美元，继续保持稳定增长”。

塞尔维亚副总理兼财政部长马利表示，如今中国已成为塞尔维亚最大的外国投资者，中国企业在汽车制造等行业为塞尔维亚提供了超2.6万个就业岗位。2022年，3家在塞中资企业出口总额近30亿美元，占塞尔维亚外贸出口额的10%。“除直接投资外，中国还支持塞尔维亚的多个大型基础设施项目建设，涉及高速公路、铁路等领域，相关项目在过去10年间创造价值近80亿欧元。”马利说。

“中国市场展现出光明的发展前景”

展会搭台，企业唱戏。采访中，多家中东欧企业表示，将继续深耕中国市场，力争在深度和广度上实现新突破。

“我们带来了30家企业，涉及食品、酒水、农产品等领域。借参与中东欧博览会的契机，我们还启用了在宁波的新办公地。这将为我们与中国企业的合作交流搭建更加便捷的通道。”塞尔维亚第一商业协会相关负责人说。

“我们带来了以波兰优质矿物无铅白黏土为原料的艺术家纯手绘陶瓷餐具。前几年受新冠疫情影响，线下参与中国外贸展会受到一些限制。今后我们将充分利用中东欧博览会平台，在中国市场收获更多粉丝。”波兰陶瓷企业的国内代理商说。

“我们带来的特色农食产品——水果巧克力球和烘干水果片此前已在国外开展线上销售。这次我们受中国伙伴邀请而来，寻求与中国跨境电商合作，并将在华拓展更多代理渠道。”主宾国匈牙利的一位食品行业参展商说。

立足中东欧博览会，中国与中东欧国家之间的货物贸易更加繁荣，服务贸易也在持续提速。

在服务贸易展区，不少中东欧旅游企业对新冠疫情防控平稳转段后的中国出境游市场充满信心。“从黑海、爱琴海到亚得里亚海，参观本地传统民居，在苹果园享用美餐……”面对记者，保加利亚中国旅行社总经理弗拉特科·苏莱夫畅想着在华开展巴尔干地区出境游业务的前景。

据了解，本届中东欧博览会首次开设服务贸易板块，9家中东欧国家旅游促进机构和22家港口、铁路等物流企业参展。在这里，弗拉特科努力寻找在华合作伙伴，共同拓展中国与巴尔干国家的双向跨境旅游市场。弗拉特科说：“一方面，中国是一个安全、舒适的国家，许多欧洲人期待来华旅行。另一方面，保加利亚、塞尔维亚、阿尔巴尼亚等巴尔干国家拥有丰富的旅游资源，部分国家已对中国大陆居民免签，相关需求潜力巨大。目前已有中国旅游企业向我们表达了合作意向。”

谈及未来，跨越亚欧大陆的合作伙伴纷纷表示，将携手研究消费偏好、挖掘市场需求，更好服务中国消费者。

位于阿尔卑斯山南麓的斯洛文尼亚，拥有历史悠久的冰雪运动传统，该国滑雪设备也引来众多客商问询。在斯洛文尼亚伊兰体育集团展区，滑雪板、滑雪服、头盔等高端滑雪器材整齐排列，现场搭建的室内滑雪坡让产品体验者乐此不疲。“中国幅员辽阔，冰雪运动设备需求还有巨大挖掘空间。对此，我们十分看好中国特别是华南地区冰雪运动市场的潜力。”展位负责人说。

“这次由波兰投资贸易局组织参展的超40家波兰企业均有不小收获。”柯明认为，中国中等收入群体规模巨大，高端美食的受众不限于高收入人群，“这使我们能够基于超大市场，开发价格合理、质量过硬的大众产品。”柯明介绍，十佳娃此前已同山东、上海等地的中国企业顺利合作多年，“中国市场展现出光明的发展前景。本届博览会后，我们将寻找更多伙伴，和浙江等地的中国企业携手，向中国消费者推广中东欧甜食。”

(责编：苏缨翔、崔越)