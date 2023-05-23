新华社东京5月22日电（记者钱铮）据日本雅马哈发动机公司22日发布的新闻公报，日本21日已在中部地区福井县永平寺町开启该国首个L4级自动驾驶车辆公共道路运行服务。

按照业界通行的自动驾驶分级标准，自动驾驶等级分为L0至L5共6个等级、技术水平逐级递增。最高级L5级意味着车辆能在全路况、全天候的环境下完全自动驾驶，不需要人类干预。而L4级是指在局部路况、预设路线和车速等特定条件下进行完全自动驾驶。

公报说，这项服务在公共道路上划定了一段两公里的区间，车辆通过道路中埋设的电磁诱导线实现定位，并依靠各种传感器识别周围环境，从而实现自动驾驶。同时，操作人员对车辆进行远程监控。

公报还说，开启本次L4级自动驾驶车辆运行服务前，日本产业技术综合研究所一直牵头实施相关验证实验。自动驾驶车辆和车辆控制相关技术和控制系统由雅马哈发动机公司提供，三菱电机公司负责包括各种传感器在内的系统，索利顿系统公司负责随时能确认车内乘客安全的远程监控系统。

从2023年4月1日开始，日本《道路交通法》修正案正式生效，允许L4级自动驾驶车辆在日本公路上行驶。日本政府计划到2025年度在全国约50个地方开启自动驾驶车辆运行服务，以应对少子老龄化以及部分地区人口稀少问题。

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