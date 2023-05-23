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世界卫生大会中国代表团：中国积极推动健康公平可及

2023年05月23日08:40 | 来源：新华网
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新华社日内瓦5月22日电（记者陈斌杰 陈俊侠）第76届世界卫生大会正在日内瓦举行，本届大会副主席、国家卫生健康委副主任曹雪涛22日在大会一般性辩论发言中表示，中国践行人类命运共同体理念，一直用实际行动推动发展中国家人人健康，促进健康公平可及。

曹雪涛说，今年适逢中国政府向发展中国家派遣医疗队60周年，60年来，中国向全球76个国家和地区累计派出了3万人次医疗队员，诊治患者2.9亿人次，增进了世界人民健康福祉。

曹雪涛说，中国致力于团结协作、携手抗疫，向世界卫生组织捐款5000万美元，向“新冠疫苗实施计划”（COVAX）捐赠1亿美元，向34个国家派出38批抗疫专家组，向全球120多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗，有力支持了发展中国家抗击新冠疫情。

曹雪涛说，中国政府始终坚持把人民健康摆在优先发展的战略位置，全面推进健康中国建设，不断深化医药卫生体制改革，建成了世界上规模最大的医疗卫生服务体系，90%的城乡家庭15分钟内能到达最近医疗点。

曹雪涛说，中国建成了世界上最大的医疗保障体系，基本医疗保险覆盖13.6亿人，覆盖率稳定在95%以上，医疗保障能力不断提升。

曹雪涛说，中国高效统筹了新冠疫情防控和经济社会发展，因时因势优化调整防控策略，取得疫情防控重大决定性胜利。

曹雪涛表示，中国高度赞赏世卫组织75年来在全球卫生治理体系中发挥的重要领导作用，感谢世卫组织为推动全民健康覆盖、改善健康公平所做的杰出努力，将继续坚定支持世卫组织的领导协调作用。中国愿继续同国际社会一道，积极推动卫生健康交流合作，推动构建人类卫生健康共同体。

第76届世界卫生大会21日在瑞士日内瓦开幕，本届大会为期10天，主题是“世卫组织成立75年：拯救生命，推动人人健康”。

(责编：苏缨翔、崔越)

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