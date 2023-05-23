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中方敦促苏丹冲突双方尽快停火止战并通过对话谈判化解分歧

2023年05月23日08:28 | 来源：新华网
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新华社联合国5月22日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵22日在安理会审议苏丹问题时表示，作为苏丹的好朋友、好伙伴，中方衷心希望冲突双方能以国家和平和人民福祉为重，尽快停火止战，通过对话谈判化解分歧。

戴兵表示，苏丹爆发武装冲突已经一个多月，战火仍在多地延宕，伤亡人数不断攀升，人道局势持续恶化，中方对此深感痛心。中方注意到，冲突双方多次达成临时停火，并于20日在沙特阿拉伯港口城市吉达签署《短期停火和人道安排协议》。当务之急是要确保有关承诺落实到位，切实保护平民和民用设施安全，为人道救援和人员疏散提供安全保障和工作便利。中方希望冲突双方延续对话势头，争取达成更加持久的停火方案和政治安排，推动苏丹国家发展重回正轨。

戴兵说，中方赞赏和支持阿盟、非盟、东非政府间发展组织（伊加特）等地区组织和有关国家为劝和促谈发挥的关键作用，呼吁联合国和国际伙伴支持和配合地区组织的努力，为地区开展斡旋提供必要的时间和空间。苏丹局势发展至此再次表明，解决苏丹问题需要从内部寻找解决方案，外部干涉、单边制裁不但解决不了问题，反而会激化矛盾，加剧政治社会危机。国际社会要汲取教训。有关方面应该认真反思，不应进一步扩大单边制裁，在错误的道路上越走越远。

戴兵说，冲突发生以来，苏丹和周边邻国本已脆弱的经济和人道形势更加令人担忧。根据联合国数据，冲突已造成超过70万人在境内流离失所，超过20万人逃往邻近国家，约2500万人需要人道主义援助。中方赞赏苏丹邻国克服困难，接纳大量苏丹难民，呼吁国际社会加大对苏丹及苏丹邻国的援助力度，减缓冲突对地区国家造成的外溢影响。中方支持联合国同苏丹及苏丹邻国就人道问题保持沟通协调，帮助地区国家加强应对能力，缓解人道压力。

(责编：苏缨翔、崔越)

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