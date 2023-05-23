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第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛 巴西赛区预赛落幕

2023年05月23日08:20 | 来源：人民网-国际频道
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巴西“汉语桥”参赛选手与嘉宾合影。圣保罗州立大学孔子学院供图
巴西“汉语桥”参赛选手与嘉宾合影。圣保罗州立大学孔子学院供图

人民网里约热内卢5月22日电 （记者吴杰）5月21日，由中国驻巴西大使馆主办，圣保罗州立大学孔子学院承办的第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛巴西赛区预赛圆满落幕。中国驻巴西大使馆教育参赞王志伟、中国驻圣保罗总领馆副总领事田玉震、巴西圣保罗州立大学孔子学院巴方院长路易斯·安东尼奥·保利诺、中方院长叶丹及巴西其他孔子学院（课堂）中外方院长和巴西侨界代表、孔子学院师生代表等莅临比赛现场。

王志伟肯定了近年来中巴教育交流、孔院教学及文化传播产出的巨大成果，也希望巴西学生在学习语言的同时，到中国走一走、看一看，多看看了解中国的发展和进步，与中国的青少年朋友多接触、多交流，在中巴交流合作中留下年轻的脚步，做中巴友好的传承者、双边合作的参与者，成为增进中巴友好与合作的使者。

田玉震表示，汉语桥更已成为连接中国与世界的“文化之桥、友谊之桥、心灵之桥”，许多巴西青年正是因为“汉语桥”爱上中文、走进中国。期待各位选手通过比赛，展示自我，点燃梦想，成就人生，为密切两国人文交流、构建中巴命运共同体贡献青春力量。

保利诺表示，汉语爱好者是连接中国与不同国家和文化的宝贵财富，是促进世界团结与和平的重要力量。“汉语桥”是学生展示汉语水平和中华才艺的舞台，同时也是一个选手检验自己学习成果的好机会。

来自巴西4所孔院和1家孔子课堂的10名选手参加了演讲、朗读、听力、才艺展示四个环节的比赛。选手们展示了流利的中文，还为大家带来了诗朗诵、书法、舞蹈、乐器演奏、中文歌曲、太极扇、拳术等才艺大比拼。经过激烈角逐，来自米纳斯·吉拉斯联邦大学孔子学院的欧阳大龙（Eric Phelipe dos Reis Dias）摘得桂冠，来自圣保罗州立大学孔子学院的吉博诗（Gibson Da Silva Viana）荣获二等奖，来自圣保罗州立大学孔子学院的罗明嫣（Lorrane Ariel Santana Lima）和来自米纳斯·吉拉斯联邦大学孔子学院的惠珍（Vitória Prata Fernandes de Souza）荣获三等奖。

(责编：贾文婷、常红)

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