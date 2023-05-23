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阿联酋严厉打击网络诈骗

本报记者   管克江
2023年05月23日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　阿联酋财政部近日主办了一场电信网络反诈主题会议，中东地区约300名反诈专家出席。会议通过主旨演讲、分组讨论和专题座谈等，探讨如何运用最新技术准确识别和应对互联网上的欺诈行为。与会人士普遍认为，近年来在线支付快速发展，电信网络诈骗分子也从中找到可乘之机。反诈机构应加强交流合作，协调反诈调查和行动，提升地区民众对网络诈骗的防范意识。

　　根据一家全球数据分析公司近日发布的报告，2022年，中东地区的电信网络诈骗案件同比增加38%。76%的诈骗资金通过手机服务完成转账。在阿联酋，每年有16.6万人遭遇电信网络欺诈，造成7.46亿美元的经济损失。

　　阿联酋持续出台措施严厉打击网络诈骗犯罪行为。根据阿联酋法律，网络诈骗犯罪分子将面临至少一年的监禁，以及至少25万迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）或最高100万迪拉姆的罚款。2021年2月，阿联酋成立反洗钱和反恐融资执行办公室，持续加大对洗钱和恐怖主义融资的打击力度。该办公室同摩洛哥、埃及等众多国家签署合作备忘录，加强反洗钱合作。截至2022年7月，办公室已经查没47.3亿迪拉姆的非法资金。

　　阿布扎比检察院近日发布信息，提醒民众防范网络诈骗。检察院相关负责人表示，预防网络诈骗的关键是提升民众的防范意识，“没有任何政府机构会在电话里要求民众提供银行账户等敏感信息”。

　　阿联酋不少企业也推出了应对电信网络诈骗的举措。今年初，阿联酋富查伊拉国家银行首次推出信用卡动态安全码服务。用户在手机上安装相关程序后，银行卡的安全码数小时变更一次，从而大大减少了信用卡丢失后被盗刷的风险。阿联酋电信上个月推出了阿联酋首个“网诈保险”。用户缴纳保险费后，一旦出现身份盗用、信息损毁、信用卡盗刷等情况，可得到最高1.2万迪拉姆的赔偿。

　　（本报迪拜5月22日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月23日 17 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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