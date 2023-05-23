本报记者 吴乐珺 李应齐

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，外交外事战线认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央部署要求，全面准确把握目标要求，紧密联系实际，精心组织、周密部署，紧密结合外交中心工作开展主题教育，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，以实干担当不断开创中国特色大国外交新局面。

中央外事工作委员会办公室把开展主题教育作为重要政治任务，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，围绕党的创新理论开展大学习，围绕更好履职尽责开展大调研，围绕提高工作质效开展大练兵，围绕检视出的问题加强整改整治，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。聚焦党的创新理论学习，举办5期全员轮训读书班，组织系列专题辅导报告会，集体学习和研讨交流结合，推动全体党员干部进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想。以强化理论学习指导发展实践，以深化调查研究推动解决发展难题。聚焦外交外事工作战略性长远性和重点难点问题，精心研究制定工作方案，大兴调查研究；突出实践导向，把开展主题教育同推动对外工作结合起来，以新气象新作为履行党中央外交外事参谋助手职责。

外交部牢牢把握主题教育总要求，坚持高起点起步、高质量推进、高标准落实。外交部党委第一时间召开会议，深入学习领会习近平总书记重要讲话精神。开设部党委读书班，安排14个半天集中读书，领学带学促学。针对外交战线摊子大、分布广的情况，部党委派出5个巡回指导组，对36个部内部属单位和265个驻外使领馆党委开展主题教育情况进行督促指导。坚持调研开路，运用党的创新理论研究新情况、解决新问题。外交部增强做好调查研究的思想自觉、政治自觉、行动自觉，聚焦外交工作中的堵点难点，确定10个方面调研课题。部党委委员带头示范，结合分管工作分头认领，坚持采取“四不两直”等方式开展调研，把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上。

中共中央对外联络部把推动党的对外工作高质量发展、更好服务新时代党和国家工作大局作为开展主题教育的出发点和落脚点，坚持在干中学、学中干。部领导班子充分发挥领学示范作用，在开展好部理论学习中心组专题学习基础上，举办部领导班子读书班。部内各单位开展形式多样的学习活动，结合红色资源深化学习感悟。局处级干部分3批开展为期7天的读书班，完完整整、原原本本研读必读书目。围绕28个具体研讨题目，开展42次专题研讨，在交流中加深对党的创新理论的理解、领会和把握。以“深、实、细、准、效”为标准开展调查研究，中联部制定明确调查研究工作方案和任务分工，形成调研课题实施计划详案，对党中央明确的12个方面调研内容做到全覆盖。重视实践，通过走访、召开座谈会、协调会等方式，利用同外国政党交往渠道，充分征求各方的意见建议，加强对自身发展和国际形势等问题的把握。

国家国际发展合作署把开展主题教育同学习贯彻习近平总书记对援外工作的重要指示批示精神、同推动援外事业改革发展结合起来，将学习成果转化为推动高质量共建“一带一路”、落实全球发展倡议等工作的强大动力，服务好国家对外工作总体布局。制定印发主题教育大兴调查研究工作方案，署领导班子成员带头赴援外执行部门、企业、援建项目一线等深入调研，推动解决援外工作堵点难点；组织国际机构工作人员和外国驻华使节赴地方考察，助力国际发展合作，服务高质量发展和高水平开放；结合外事部门特点大力开展对外宣介，扩大和提升中国主张和中国倡议的国际影响力。

中国人民对外友好协会坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想融入主题教育各项任务和民间外交具体实践中，积极发挥民间外交引领作用、公共外交骨干作用、城市外交桥梁作用，深入开展丰富多彩的“请进来、走出去”系列活动，广泛同世界各国各界交往交流，积极对外宣介党的二十大精神和习近平外交思想，促进中外人民相知相亲，为服务中国特色大国外交、推动构建人类命运共同体夯实民意基础。

中国人民外交学会把开展主题教育同推进人民外交工作结合起来，深入学习把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，全面推进新时代人民外交。积极开展外交配套活动，接待外国政要和前政要等来访，积极开展多个二轨对话，举办大型国际论坛……以民间叙事讲好中国故事，讲好中国共产党故事，扩大知华友华民意基础，以民相亲推动国之交，为服务国家总体外交、扎实推进中国式现代化作贡献。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)