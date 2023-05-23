米舒斯京总理

应国务院总理李强邀请，俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米舒斯京将于5月23日至24日对中国进行正式访问。

米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米舒斯京，1966年3月3日出生于莫斯科市。1989年毕业于莫斯科机床工具学院，获系统工程师职业资格。2003年获普列汉诺夫经济科学院经济学副博士学位，2010年获国民经济管理学院经济学博士学位。1992至1998年就职于非营利性组织国际计算机俱乐部。1998至1999年任国家税务局副局长。1999至2004年任联邦税收和关税部副部长。2004至2006年任联邦不动产登记署署长。2007至2008年任联邦经济特区管理署署长。2008至2010年转任联合金融集团（UFG）总裁。2010至2020年任联邦税务局局长。2020年1月16日被任命为俄罗斯联邦政府总理。

2012年被授予“荣誉”勋章，2015年被授予四级“祖国功勋”勋章。

已婚，有三子。

（新华社北京5月22日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)