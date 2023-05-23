人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄罗斯总理米舒斯京

今起对我国进行正式访问

2023年05月23日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　米舒斯京总理

　　应国务院总理李强邀请，俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米舒斯京将于5月23日至24日对中国进行正式访问。

　　米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米舒斯京，1966年3月3日出生于莫斯科市。1989年毕业于莫斯科机床工具学院，获系统工程师职业资格。2003年获普列汉诺夫经济科学院经济学副博士学位，2010年获国民经济管理学院经济学博士学位。1992至1998年就职于非营利性组织国际计算机俱乐部。1998至1999年任国家税务局副局长。1999至2004年任联邦税收和关税部副部长。2004至2006年任联邦不动产登记署署长。2007至2008年任联邦经济特区管理署署长。2008至2010年转任联合金融集团（UFG）总裁。2010至2020年任联邦税务局局长。2020年1月16日被任命为俄罗斯联邦政府总理。

　　2012年被授予“荣誉”勋章，2015年被授予四级“祖国功勋”勋章。

　　已婚，有三子。

　　（新华社北京5月22日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月23日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部