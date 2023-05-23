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一个中国原则不容挑战（大使随笔）

陈  旭
2023年05月23日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月22日，第七十六届世界卫生大会明确拒绝将“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这是世卫大会连续第七年拒绝所谓涉台提案，再次表明联大第2758号决议和世卫大会25.1号决议确认的一个中国原则不容置疑，台湾民进党当局借世卫大会搞政治操弄绝无出路。

　　7年来，台湾民进党当局伙同个别国家在世卫大会“逢会必闹”。特别是新冠疫情发生以来，台湾民进党当局及个别国家罔顾国际社会对团结抗疫的迫切期待，反复在世界卫生组织炒作涉台问题，给专业机构带来政治干扰。这种将一己私利置于国际公义之上的做法注定不得人心。

　　台湾民进党当局声称不让台参加世卫大会将导致国际防疫体系“出现缺口”，完全是一个伪命题。中国中央政府始终高度重视台湾同胞的健康福祉，在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排。新冠疫情发生以来，大陆最先邀请台湾专家赴武汉考察，向台湾地区通报新冠疫情超过500次。我就任中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使后，同世卫组织秘书处保持密切协调，在符合一个中国原则前提下，安排台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动100余次。

　　台湾民进党当局无视中央政府善意，顽固谋求政治私利，引发国际社会强烈不满。本届世卫大会开幕前，近140个国家明确支持中方立场，近百个国家专门致函世卫组织总干事或公开发表声明，重申坚持一个中国原则，反对台湾参会，强调台湾缺乏参与世卫大会的政治基础，涉台问题不应干扰会议进程等。这些正义之声是对台湾民进党当局的不满和警告，更是对国际法治和正义的坚守和维护。

　　世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。台湾民进党当局及个别国家搞涉台提案，图谋在世卫组织等联合国机构制造“两个中国”“一中一台”，严重违反国际法，严重背弃有关国家对中国作出的政治承诺，严重践踏国际关系基本准则。台湾回归中国是战后国际秩序的重要组成部分。《开罗宣言》《波茨坦公告》等一系列国际法文件，都明确了中国对台湾的主权。联大第2758号决议和世卫大会25.1号决议都确认了一个中国原则。“台独”分裂势力以及少数国家试图破坏国际规则、颠覆战后国际秩序、践踏中国主权，中国绝不会答应。本届世卫大会再次表明，在涉及各国主权和领土完整能否得到捍卫、联合国决议和世卫组织规则能否得到遵守、战后国际秩序能否得到维护的大是大非问题上，绝大多数国家都和中国站在一起，坚决反对任何试图歪曲、否定和挑战现行国际体系和国际规则根本的行径。

　　历史潮流滚滚向前，不可阻挡。台湾民进党当局应停止炒作涉台问题的挑衅行径。

　　（作者为中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月23日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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