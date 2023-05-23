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“为促进中国—中亚地方合作带来新动力”

本报记者  谢亚宏
2023年05月23日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　“首届中国—中亚峰会开启了中亚和中国关系新篇章，为中亚国家提升地区影响带来了新机遇，为促进中国—中亚地方合作带来新动力。”塔吉克斯坦索格特州副州长安瓦尔·雅库比近日在接受本报记者专访时表示。

　　索格特州位于塔吉克斯坦北部，首府胡占德市是该国第二大城市，拥有悠久的历史，是中亚著名的文明古城，也是古丝绸之路上的商业重镇。雅库比表示，索格特州与中国通过贸易往来和文化交流结下了深厚友谊。“我们拥有许多共同的历史记忆，博物馆中的丰富展品告诉世人，绵延的丝绸之路是一条合作之路。现在，我们之间的人文交流更加紧密，越来越多的塔吉克斯坦年轻人对中文和中国文化感兴趣并前往中国留学。”雅库比说。

　　雅库比曾多次到访中国，对中国取得的发展成就印象深刻，认为中国的发展经验对塔吉克斯坦等中亚国家有着重要的借鉴意义。近年来，两国各领域合作取得丰硕成果，实实在在惠及两国人民。

　　“中国是塔全面战略伙伴和亲密近邻，索格特州是两国合作的重点地区，与中国的贸易额占到全州对外贸易额的15%。”雅库比说，中国企业与塔方合作办厂，助力索格特州加快推进工业化进程。

　　雅库比强调，中国企业积极履行社会责任，在当地建设了许多民生设施，改善了当地民众的生活。“索格特州的许多中国企业都是纳税和出口大户，为当地创造了众多就业机会。”雅库比表示，索格特州一年一度的国际贸易展会即将在7月举行，期待更多中国企业前来投资兴业。“索格特州也拥有优美的人文和自然景观，欢迎更多中国朋友来参观游览。”

　　“得益于两国元首的战略引领，塔中两国在政治、经贸、安全、人文等各领域合作取得积极进展，在国际舞台上保持紧密配合，为维护地区安全稳定作出积极贡献。”雅库比表示，塔中两国将以首届中国—中亚峰会为契机，进一步深化全方位合作，更好造福两国人民。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月23日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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