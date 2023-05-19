新华社沙特阿拉伯吉达5月19日电（记者胡冠 王海洲）第32届阿拉伯国家联盟峰会19日在沙特阿拉伯西部海滨城市吉达开幕，与会领导人欢迎叙利亚恢复阿盟成员国资格，并就叙利亚局势、苏丹冲突、巴以问题和乌克兰危机等问题展开讨论。

叙利亚总统巴沙尔时隔近12年再次参会。本届峰会主席国沙特王储兼首相穆罕默德在发言中对叙利亚回归阿盟表示欢迎，希望这将帮助结束叙国内危机。穆罕默德同时表示希望苏丹冲突双方通过对话解决危机，尽快达成切实的停火协议。他还强调了和平解决乌克兰危机的重要性。

阿盟秘书长阿布·盖特在发言中表示，叙利亚回归阿盟是政治解决叙危机一个不容错过的良机。盖特还对沙特伊朗达成协议恢复外交关系表示欢迎，并呼吁阿拉伯各国坚守共同利益以应对各类挑战。

巴沙尔在发言中说，阿拉伯国家应防止外部势力对阿拉伯事务的干涉。他指出，阿拉伯世界正面临重新规划自己事务的历史性机遇，阿拉伯国家内部和解以及开启联合行动为此带来了更多希望。

2011年叙利亚危机爆发后，阿盟中止了叙利亚的成员国资格，多个阿拉伯国家关闭驻叙大使馆。随着近年来叙国内和地区局势演变，叙政府同阿拉伯世界关系逐渐解冻。阿盟本月7日在埃及首都开罗举行外长级特别会议，决定同意恢复叙利亚的阿盟成员国资格。

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