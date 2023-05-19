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习近平向第32届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议致贺信

2023年05月19日21:25 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月19日电 5月19日，国家主席习近平向阿拉伯国家联盟首脑理事会会议轮值主席沙特国王萨勒曼致贺信，祝贺第32届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议在吉达召开。

　　习近平指出，阿盟长期致力推动阿拉伯世界联合自强，促进中东地区和平、稳定与发展。我很高兴看到，阿拉伯国家在团结自强道路上持续迈出新步伐，取得新成果。沙特是多极化世界中的重要力量，为加强阿拉伯国家团结协作、维护中东地区和平稳定作出积极贡献，我对此表示赞赏。

　　习近平强调，中阿传统友好情谊跨越千年、历久弥坚。近年来，双方战略伙伴关系不断发展，取得丰硕成果，成为南南合作、互利共赢的典范。去年12月，首届中国－阿拉伯国家峰会在利雅得成功召开，中阿领导人一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体，加强中阿团结协作，助力各自民族复兴，促进地区和平发展，维护国际公平正义，这是中阿关系发展划时代的里程碑。着眼未来，中方愿同阿拉伯国家一道，弘扬中阿友好精神，落实好首届中阿峰会成果，打造更高水平的中阿战略伙伴关系，续写中阿友谊新篇章。

(责编：崔译戈、张悦)

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