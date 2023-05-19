人民网约翰内斯堡5月19日电 （刘畅）18日，由中非发展基金与海信南非公司、莫桑比克万宝农业园共同发起的“希望之光”中非爱心捐赠仪式在南非开普敦举行。中国驻开普敦总领事尤文泽、领事申波、开普敦市议员艾力斯特（Allister Lightburn）等嘉宾出席，中非发展基金董事长宋磊和联合国工业发展组织中国南南工业合作中心主任郭力致辞，当地社区学校教师及学生代表参加活动。

中国驻开普敦总领馆总领事尤文泽与当地青少年代表合影。中非发展基金供图

当前，南非正经历严重的电力短缺，普通家庭限电频繁，平均每天停电约6小时，有时甚至长达10小时，当地青少年的教育成长受到严重影响。当地罗宾维尔（Robinvale）学校校长沃恩.默里（Vaughan Murray）表示，长期停电严重影响了学校正常的教学工作，同时，也提升了社区的犯罪率，对学生安全带来风险。

中非发展基金与海信集团共同投资的海信南非工厂积极履行社会责任，捐赠800台太阳能台灯，改善当地儿童学习照明环境，助力当地儿童教育成长。同时，中非发展基金投资的莫桑比克万宝农业园为活动配套捐助一批当地种植的优质大米，为当地青少年增加优质蛋白摄入，改善营养膳食结构。

当地学校校长沃恩·默里参加活动并发言。中非发展基金供图

中非发展基金董事长宋磊在致辞中表示：“成立16年来，中非发展基金秉持中非友好合作精神，在通过投资带动当地就业和经济发展的同时，高度重视项目与当地社会的深度融合和共同发展，积极履行社会责任，使发展成果惠及更多非洲百姓。”

中非发展基金董事长宋磊视频致辞。中非发展基金供图

联合国工业发展组织中国南南工业合作中心主任郭力表示：“当今世界正面临多重挑战，粮食危机、能源危机、气候变化、和疫情后复苏等，多重因素叠加，使实现2030年可持续发展目标变得更加困难。本次活动是对粮食危机和能源危机的积极响应，充分体现了南南合作精神。”

开普敦市议员艾力斯特（Allister Lightburn）现场以自己在亚特兰蒂斯长大的亲身经历，鼓励学生代表奋发图强，为社区发展贡献自己的力量。

南非工厂建厂员工维拉瑞（Velarie Jacobs）女士根据讲述了自己与工厂共同成长的故事，她说：“这里没有年龄歧视，没有种族歧视，关注社区发展，关爱员工身心健康。在海信大家庭中，我体会到温暖如家的感觉。”

活动当天，20多名当地学生代表参观了海信南非工厂，海信工厂还发布了奖学金资助计划，学生们表示受到极大鼓舞，将努力学习，长大为社会发展贡献力量。

学生代表参观海信工厂。中非发展基金供图

设立中非发展基金是2006年中非合作论坛北京峰会期间中国政府宣布的对非务实合作的重要举措，旨在鼓励和支持中国企业对非投资，由国家开发银行承办，总规模100亿美元。中非发展基金秉持“真、实、亲、诚”的对非合作理念，按照商业化原则运作，在不增加非洲债务负担的情况下，通过对具体项目投入资本金，以市场化方式增强非洲自身发展能力，促进中非合作发展。截至2023年4月底，中非发展基金已累计对39个非洲国家承诺投资超过66亿美元，实际出资超50亿美元，撬动中国企业对非投融资310亿美元，涉及基础设施、数字经济、产能合作、农业民生、能源矿产等领域。

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