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2023中阿企业家峰会开幕式在迪拜举行

2023年05月19日19:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月18日电 （记者任皓宇）2023中阿企业家峰会开幕式18日在迪拜举行。200余名来自中阿政商各界的代表齐聚一堂，围绕“抓住新机遇，合作创未来”的主题进行交流，分享对把握新机遇、开创中阿合作发展新时代的思考。

2023中阿企业家峰会开幕式现场。人民网记者 任皓宇摄

中国驻阿联酋大使张益明在致辞中表示，中阿双方同属发展中国家和新兴经济体，都坚持全球化和对外开放，两国企业家肩负做大做强合作蛋糕重任。欢迎阿联酋企业家多到中国实地调研中国大市场，充分挖掘新兴领域合作机遇，加大长期性、战略性投资，全方位投资中国资本市场，优化投资组合。希望中阿企业家通过峰会平台和企业家联盟，交流思想，交流感情，交流合作，助力中阿关系行稳致远。

中国驻阿联酋大使张益明致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国前驻埃及、英国大使刘晓明表示，近年来，中阿经贸合作亮点纷呈，贸易投资合作不断迈向新台阶，经贸合作日益深化，高新领域合作取得突破。站在新的历史起点，中阿合作只会越来越密切，合作领域也会越来越宽广。相信在双方企业家的共同努力下，中阿合作必将续写新的篇章，新时代中阿关系必将迎来更加美好的未来。

中国前驻埃及、英国大使刘晓明致辞。人民网记者 任皓宇摄

阿联酋人工智能、数字经济和远程工作应用国务部长欧曼尔表示，阿联酋与中国正在成为经贸合作与文化交流的榜样。越来越多来自世界各地的企业选择了阿联酋，并从阿联酋走向世界。期待更多中国企业以阿联酋为平台实现更大发展。

阿联酋人工智能、数字经济和远程工作应用国务部长欧曼尔致辞。人民网记者 任皓宇摄

本次峰会由中外企业家联合会组织主办，将于22日闭幕。据了解，峰会将先后在阿联酋迪拜、阿布扎比和沙特利雅得举办主论坛、行业圆桌会、省市推介及交流会、对话、答疑会、企业拜访及文化调研等系列活动。

(责编：崔译戈、张悦)

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