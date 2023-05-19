新华社西安5月19日电 题：携手打造中国－中亚命运共同体更加美好的未来——多国人士高度评价习近平主席在中国－中亚峰会上的主旨讲话

新华社记者

5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持中国－中亚峰会，并发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国－中亚命运共同体》主旨讲话。

国际舆论和海外人士持续高度关注此次峰会，认为习近平主席的主旨讲话从战略高度为中国－中亚合作擘画蓝图，阐释了中国－中亚命运共同体的深刻内涵和实现路径，为中国和中亚国家进一步深化全方位合作指明方向、注入动力，将推动六国走向共同发展、共同富裕、共同繁荣的美好明天。

翻开中国－中亚关系史上崭新篇章

建交30多年来，中国同中亚五国走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。国家关系实现从睦邻友好到战略伙伴，再到命运共同体的历史性跨越，为促进地区和平与发展注入正能量，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

“习近平主席亲手翻开了中国－中亚关系史上的崭新篇章，这在中国－中亚发展史上具有里程碑意义，也是国际交往史上彪炳史册、浓墨重彩的一笔。”习近平主席的主旨讲话让哈萨克斯坦世界经济政治研究所研究员叶尔苏丹·然谢托夫激动不已。“中国与中亚的友好关系在历史演进中不断向前发展，伙伴关系不断提升，未来各领域合作将进一步拓展。在我看来，这不仅有利于地区的繁荣与稳定，也符合全世界的福祉。”

在西安报道中国－中亚峰会的“今日哈萨克斯坦”通讯社社长铁木尔·库瓦托夫注意到，习近平主席在主旨讲话开篇就提及古丝绸之路。在他看来，十年来，中国同中亚国家共建“一带一路”取得了非凡成就，为地区繁荣稳定发挥了重要的作用，对全世界也具有重要意义。

俄罗斯圣彼得堡国立大学教授扬娜·列克修蒂娜通过媒体报道研读习近平主席的主旨讲话，她表示，中国通过开展合作促进中亚国家的经济发展和社会繁荣，“作为建交31年来六国元首首次以实体形式举办的峰会，中国－中亚峰会将引领发展方向，有力推动多边合作发展”。

当前，百年变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。世界需要怎样的中亚？地区人民需要怎样的中亚？习近平主席在主旨讲话中给出了中国答案——世界需要一个稳定、繁荣、和谐、联通的中亚。

“这是中国和中亚国家的共同期待，也是世界的共同期待。”巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里对习近平主席的主旨讲话深有感触。在他看来，中国与中亚国家的密切合作始终建立在相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢的基础上，为各国人民带来和平与繁荣。

土耳其知名智库马尔马拉基金会主席阿克坎·苏威尔认为，习近平主席的主旨讲话向各国发出深化友谊、共同发展、共筑和平、相互联通的倡议，为中亚地区的长治久安凝心聚力，这符合世界各国期待，此次中国－中亚峰会成功举办是地区各国间进一步提升互信、扩展合作的新起点。

描绘建设中国－中亚命运共同体路线图

六国元首在去年举行庆祝中国同中亚五国建交30周年视频峰会时，共同宣布建设中国－中亚命运共同体。在此次峰会上，习近平主席进一步阐释了建设中国－中亚命运共同体的深刻内涵，提出“四个坚持”——坚持守望相助、坚持共同发展、坚持普遍安全、坚持世代友好，引起广泛共鸣。

苏威尔认为，习近平主席主旨讲话描绘出建设中国－中亚命运共同体的路线图。中国同中亚国家的合作基于各国自身发展道路和特点，强调共同发展和普遍安全，为中国－中亚合作打开共享发展成果的大门。

乔杜里强调，习近平主席的主旨讲话切中肯綮，建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国－中亚命运共同体，需要各国进一步加强战略互信，在涉及核心利益问题上相互支持。

聆听习近平主席主旨讲话后，参与报道本次峰会的《哈萨克斯坦实业报》总编辑科尔茹姆巴耶夫说，习近平主席在主旨讲话中提出“四个坚持”，将践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议三大倡议的内容涵盖其中，展现了中国负责任大国形象。

“中国－中亚峰会正是各国践行中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的生动体现。”然谢托夫认为，在各国元首顶层设计和战略引领下，中国－中亚合作动力十足，未来必将越来越紧密，不断涌现新项目。

阿富汗喀布尔大学学者纳吉布拉·贾米对习近平主席主旨讲话中关于坚持普遍安全的论述感触颇深。“中国同中亚国家在打击‘三股势力’上的一致立场将有助于消灭地区不稳定因素，为阿富汗的和平重建营造稳定地区环境。”

吉尔吉斯斯坦国际问题专家伊戈尔·舍斯塔科夫认为，中国同包括吉尔吉斯斯坦在内的中亚国家的友谊经受住了时间考验，中方一贯反对外部势力以任何借口干涉中亚各国内政、制造混乱和动荡，习近平主席的主旨讲话充分彰显中国积极参与中国－中亚发展，帮助维护中亚地区社会政治稳定的决心与诚意。

塔吉克斯坦经济发展和贸易部长扎夫基·扎夫基佐达说：“中亚地区仍有巨大潜力待开发。把中国和中亚国家各自潜力充分对接，是中亚国家的重要发展目标，也将使各方实现共赢。”

为中国－中亚合作指明行动方向

“加强机制建设”“拓展经贸关系”“深化互联互通”“扩大能源合作”“推进绿色创新”“提升发展能力”“加强文明对话”“维护地区和平”——展望中国和中亚五国未来发展合作前景，习近平主席在主旨讲话中提出八点建议，为中国－中亚合作指明行动方向，得到多国人士积极响应。

“中国的投资、高新技术，以及中国在农业、工业、交通等领域的解决方案，对中亚国家的发展具有重要作用。”乌兹别克斯坦中亚国际研究所专家阿利姆别科夫说，此次峰会为中国和中亚合作搭建了全新平台，习近平主席提出的建议将为乌中扩展合作提供更多可能性。在中国－中亚机制框架下，乌兹别克斯坦同中国发展合作关系，在地区内共同打造长期互利项目，符合相关各方利益，有助于推动地区国家融入全球经济与交通物流体系。

土库曼斯坦外交部国际关系研究所专家多夫列特梅拉德·马梅多夫高度关注习近平主席在主旨讲话中提到的深化互联互通、扩大能源合作等建议。他说，对土库曼斯坦而言，中国－中亚合作中的优先任务是建立现代化基础设施，利用里海及土方港口优势，保障欧亚大陆交通一体化。“中国－中亚合作机制不断强化，必将惠及所有参与方，各方对合作前景充满信心。”

在科尔茹姆巴耶夫看来，中亚国家和中国间有很多可以充分挖掘潜力的领域，如能源、产业合作、交通走廊、文化交流、教育和数字技术等。哈中在此次峰会期间签署的合作文件几乎涵盖两国所有合作领域，为哈中构建命运共同体、深化经贸合作开辟了广阔前景。

扎夫基佐达同样看好中亚国家与中国合作的巨大潜力。他说，中亚国家希望通过这次峰会，与中国实现合作共赢。塔吉克斯坦与中国签署的合作文件涵盖众多优先发展领域，相信将进一步推动两国合作。

在乔杜里看来，习近平主席提出的建议“经过深思熟虑的全面规划，具有广泛的影响力”，将取得积极成果。他说：“期待中亚国家继续坚持和平、稳定与团结，以实现繁荣发展的共同事业，相信中国与中亚国家的合作将为地区和世界带来积极丰硕的成果。”

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所专家斯坦尼斯拉夫·普里特钦表示，中国把同中亚国家的合作提升到全新高度，提出了一系列有助于推动中国－中亚关系发展的合作计划和项目，俄罗斯和中国在发展同中亚国家关系方面立场一致。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：赵嫣、常天童、王雅楠、王晓梅）

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