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彭丽媛同出席中国－中亚峰会外方领导人夫人参观西安易俗社

2023年05月19日18:45 | 来源：新华网
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　　新华社西安5月19日电（记者温馨）5月19日上午，国家主席习近平夫人彭丽媛邀请出席中国－中亚峰会的吉尔吉斯斯坦总统夫人扎帕罗娃、乌兹别克斯坦总统夫人米尔济约耶娃共同参观西安易俗社。

　　孟夏西安，榴花竞放，秦韵悠长。彭丽媛热情迎接来宾并亲切合影。彭丽媛同来宾们首先参观中国秦腔艺术博物馆，听取秦腔历史起源和发展介绍，并兴致盎然地观赏不同时期的精美秦腔艺术展品。她们驻足于《乐舞图》壁画前，欣赏大唐时期中原与西域乐师合奏的生动场景，以及根据壁画复原的大唐乐舞，感受中国和中亚友好交往的悠久历史。一座座精美的各地秦腔戏楼模型吸引了来宾们的目光，她们详细听取秦腔在中国传播情况的讲解。在易俗社百年手抄剧本展区，彭丽媛和来宾们仔细浏览珍贵秦腔剧本手稿，高度评价易俗社移风易俗、推陈出新、植根人民、服务人民的办社精神。

　　在易俗社展示厅，彭丽媛同来宾们体验皮影制作技艺，她们被色彩丰富、造型生动、工艺精湛的皮影人物所吸引，兴致勃勃地为皮影人物上色点彩。在观看皮影戏表演后，彭丽媛和来宾们来到幕后，和老艺人们亲切交谈。经过庭院时，小学员们正练习唱秦腔、走台步。他们兴高采烈地围拢上来，争相展示自己的唱功。彭丽媛鼓励他们成为弘扬中华戏曲文化艺术的接班人。

　　彭丽媛同来宾们来到易俗社百年剧场，欣赏秦腔经典折子戏选段。演员们精彩的演出赢得了彭丽媛和来宾们的阵阵掌声。彭丽媛表示，我们愿同中亚各国加强文化艺术交流合作，促进人民相知相亲。扎帕罗娃和米尔济约耶娃表示，她们此行深切感受到丝绸之路让中亚与中国文化相连相通，对中华优秀传统文化的保护和传承深感钦佩，期待双方深化人文交流和文明互鉴。

(责编：崔译戈、张悦)

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