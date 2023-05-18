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黑龙江为东盟国家华文媒体举办培训研修班

2023年05月18日21:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月18日电 （记者赵益普）由中国黑龙江省人民政府外事办公室主办、黑龙江大学承办、柬中记者协会协办的“黑龙江—东盟海外华文媒体新闻记者研修班”18日上午在黑龙江大学举行开班式。来自柬埔寨、缅甸、泰国等东盟国家的11家华文媒体以线上、线下结合的方式参加了开班式。

黑龙江省人民政府外事办公室主任吴文革在开班式上表示，本次研修班为促进东盟地区媒体对黑龙江省了解、推动黑龙江省和东盟新闻媒体在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架内开展合作提供契机，希望华文媒体学员能够有所收获，成为中国与东盟国家文明交流互鉴的中坚力量。

本次研修班将于5月24日至6月28日进行，来自东盟国家华文媒体的38名学员将通过线上课程的方式参加培训。黑龙江大学将为学员们安排《新媒体新闻写作》《短视频新闻》等课程，还将就当前新闻传播前沿热点问题，组织两场专题讲座。

据柬中记者协会联合主席刘晓光介绍，该培训班曾于2021年11月举办过第一期，今年所举行的培训班为第二期。刘晓光表示，培训班旨在提高海外华文媒体记者的汉语新闻写作水平和新闻业务能力，推动中国黑龙江省与东南亚国家在经贸、旅游、人文等领域的交流合作。

(责编：崔译戈、张悦)

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