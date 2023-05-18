中亚地区，西起里海，东接中国，北至俄罗斯，南与伊朗、阿富汗接壤，包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦5个国家。1992年，中国同中亚五国相继建交。

中亚国家地处亚欧大陆中心，是古丝绸之路必经之地，横贯中西，连接南北，中外货物在此流通，东西方文明在此交汇。如今，古老而广袤的中亚大地，丝路光芒再起、熠熠生辉。

哈萨克斯坦：野生郁金香之乡

作为世界最大内陆国，哈萨克斯坦横跨亚欧两大洲，地广人稀。哈萨克斯坦国土面积272.49万平方公里，位居世界第九。截至2023年3月初，哈全国人口超过1980万。哈首都为阿斯塔纳，国语为哈萨克语，俄语与哈萨克语同为官方用语。哈萨克斯坦是“丝绸之路经济带”的首倡之地和重要枢纽。

这是2022年9月9日拍摄的哈萨克斯坦阿斯塔纳（当时名为努尔苏丹）城市景观。新华社记者鲁金博摄

哈萨克斯坦被视为野生郁金香之乡，世界上的大多数郁金香品种源自哈萨克斯坦，这是哈萨克斯坦把它定为国花的重要原因。哈萨克斯坦人非常重视野生郁金香的保护，哈境内有30多种野生郁金香，其中18种被认定为濒危品种并列入保护名录“红皮书”。如果盗采列入名录的野生郁金香，最严重刑罚是监禁3年。与郁金香相依相伴为这个国度增添了浪漫气息。

哈萨克斯坦居民由哈萨克族、俄罗斯族、乌克兰族、乌兹别克族、日耳曼族和鞑靼族等约130个民族组成，其中哈萨克族占70.6%，俄罗斯族为15.1%。居民主要信奉伊斯兰教和东正教。

由于特定的自然条件和社会环境，哈萨克斯坦民众拥有独特的风俗民情。哈萨克斯坦人能歌善舞，每逢节假日盛行各类文体活动，如弹唱、跳舞、踢毽等，还举行猎鹰、赛马、摔跤、姑娘追、叼羊、马上角力、射箭等各种比赛。哈萨克人崇拜狼图腾，民间广泛流传着关于狼的神话。

哈萨克斯坦人的传统食品是面食、马肉、马奶及骆驼奶，最常喝的饮料是奶茶，国菜为“别什巴尔马克”，意思是“五根手指”，主要食材为煮马肉配上抹了油的咸面片，是当地逢年过节的特色美食。在严冬时节，许多住在北方严寒地区的人们食马肉抗寒。

阿拉木图是哈萨克斯坦第一大城市，在这里有一条以中国人民音乐家冼星海命名的街道，不远处还有一条以哈萨克斯坦音乐家拜卡达莫夫命名的街道。两条平行的街道，记录着两位音乐家在战争年代结下的患难情谊。穿越时光，两位音乐家的感人故事代代相传。

2024年为中国的哈萨克斯坦旅游年。哈萨克斯坦旅游资源丰富，南部地区最富盛名的景点是恰伦峡谷；西部地区的最佳旅游目的地是卡拉吉耶洼地，这里是世界上第二低的地方，里海就位于此地。在天山北麓哈萨克斯坦境内距阿拉木图约50公里处，丝绸之路上一处重要遗址——拉哈特遗址吸引着中哈两国考古学家的目光。

哈萨克斯坦境内古迹众多，著名古迹包括：霍扎·阿赫梅特·亚萨维陵寝，它是哈萨克斯坦最为知名的历史遗址之一，也是中亚地区中世纪建筑艺术的代表；唐巴勒岩石画，它是中亚地区第一个被收录在联合国教科文组织世界遗产名录中的古迹；充满了神秘气息与历史秘密的阿科尔塔斯宫殿遗迹；具有中式风格的扎尔肯特清真寺，这座木质大型建筑群没有使用一根铁钉。

吉尔吉斯斯坦：“小瑞士”

自然环境优美、境内多山多湖让吉尔吉斯斯坦赢得“中亚小瑞士”的美誉，每年都吸引着全球上百万游客。

吉尔吉斯斯坦国土面积19.99万平方公里，境内多山，平均海拔2750米，90%领土在海拔1500米以上，属大陆性气候。截至2023年4月，吉尔吉斯斯坦人口约700万人。全国有80多个民族，80%以上居民信仰伊斯兰教。吉尔吉斯语为国语，俄语是官方语言。首都比什凯克位于楚河河谷，是中亚名城，现为全国最大城市，人口过百万。

2019年6月11日，在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，雨后的胜利广场上空出现彩虹（手机拍摄）。新华社记者费茂华摄

来到吉尔吉斯斯坦的游客，往往都要慕名前往游览“吉尔吉斯斯坦的天堂守护者”——伊塞克湖。它是中亚知名的避暑胜地，长182公里，最宽处61公里，面积6000多平方公里，湖水最深处达702米，为世界第二大高山湖泊。

这是吉尔吉斯斯坦伊塞克湖沿岸的秋色（2012年10月26日摄）。新华社记者李刚摄

伊塞克湖在吉尔吉斯语中意为“暖湖”，终年不冻，湖水清澈透明。梦幻、神秘，这是到过伊塞克湖的人形容它时用得最多的词语。站在湖边远眺，湛蓝宽广的湖面宛如大海。南岸连绵的雪山在云雾中时隐时现，犹如海市蜃楼一般。阳光从云缝间射下，照在湖面上，湖水呈现蓝、绿两色，仿佛相互交融的宝石。

记者在2011年曾到访伊塞克湖北岸的卡拉沃伊村。村中有一处鲜为人知的古代岩石画博物馆，当地研究者确信，其中有一块石头上还雕刻着中国汉代张骞出使西域时的画像。

塔吉克斯坦：雄鹰飞翔的“高山之国”

塔吉克斯坦位于中亚东南部，东与中国毗邻，南与阿富汗接壤，西邻乌兹别克斯坦，北接吉尔吉斯斯坦，国土面积为14.31万平方公里，是中亚面积最小的国家。塔吉克斯坦素有“高山之国”之称，境内多山，山地面积超过国土面积的90%。

2019年4月12日，在距离塔吉克斯坦首都杜尚别70公里的哈德隆州亚湾区，几名男子用手机合影。新华社记者白雪骐摄

得益于丰富的高山融雪和巨大的地势落差，塔吉克斯坦水力资源丰富，储藏量居世界第八位，人均拥有量居世界第一位。位于塔吉克斯坦中部的费琴科冰川，全长70多公里，冰川的最大厚度约1000米，是世界上除南极和北极以外最长的冰川。塔境内铅、锌、钨、金、银、锡、铜等贵金属以及石油、天然气、石盐、硼、煤等矿产储量丰富。

塔吉克斯坦是多民族国家，全国共有80多个民族，人口在2022年7月突破1000万。其中塔吉克族约占80%，乌兹别克族约占15%，俄罗斯族约占1%。80%以上居民信奉伊斯兰教。塔吉克语为国语和官方语言，俄语为族际交流语言。

2019年6月12日，在塔吉克斯坦首都杜尚别以西的吉萨尔，人们参观吉萨尔城堡。新华社记者沙达提摄

“塔吉克”一词的意思最初为戴王冠的人或贵族家庭的人。塔吉克人崇拜鹰，认为鹰象征着勇敢和英雄。塔吉克人喜欢白色和绿色，认为白色纯正洁净，绿色象征幸福和美好。

有趣的是，塔吉克斯坦历史上常以星期几命名村落和城市，是因为这能使过往人群了解此地周几会举办大型集市。塔吉克斯坦首都杜尚别在塔吉克语中的意思是星期一，城市人口过百万。

土库曼斯坦：“人间七条路的十字路口”

土库曼斯坦位于中亚西南部，为内陆国家，北部和东北部与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦接壤，西濒里海并与阿塞拜疆、俄罗斯隔海相望，南邻伊朗，东南部与阿富汗交界。首都为阿什哈巴德。

这是土库曼斯坦首都阿什哈巴德的独立柱。新华社记者卢敬利摄

土库曼斯坦国土面积49.12万平方公里，其中约80%被卡拉库姆沙漠所覆盖。人口超过600万，由120多个民族组成，其中土库曼族占94.7%，绝大多数居民信仰伊斯兰教。

土库曼斯坦天然气资源异常丰富，被誉为“蓝金之国”。因为“气”多，土库曼斯坦境内地下天然气自主外泄、油气作业放喷等“漏气”现象屡见不鲜。地处卡拉库姆大沙漠中心地带的达瓦扎天然气坑，就是“漏气”最严重的一处，这里也是传说中的“地狱之门”。从空中俯瞰，这一坑洞就像是一个巨大的火山口，直径约70米、深约20米，沸腾的泥浆、明亮的橙色火焰从深渊中升起，好似恶魔随时会从中一跃而出，因此当地人为其取名为“地狱之门”。

首都阿什哈巴德号称大理石之城。在这座城市中，包括政府机构办公楼在内的大量建筑外立面使用白色大理石镶嵌。在白色大理石的衬托下，这座沙漠包围的城市显得整洁而明亮。阿什哈巴德还有“喷泉之都”的美誉，这里水贵于油，但喷泉景观随处可见。

土库曼斯坦民众的生活习俗中民族特色鲜明，多数人惯食胡椒、洋葱、茴香以及薄荷等调味品，传统食品有手抓饭、烤馕、烤肉、肉汤泡馕等。土库曼斯坦人喜欢吃葡萄、瓜类等当地水果以及杏干、葡萄干、核桃仁等干果。土库曼斯坦人的饮料以茶为主，夏天经常喝骆驼奶消暑。

土库曼斯坦所在区域曾是中亚文明的重要中心之一，这里是彩陶之路、玻璃之路、黄金之路、青金石之路、草原之路、香料之路、青铜之路的必经之地，被誉为丝绸之路上“人间七条路的十字路口”。

满载土库曼斯坦甘草中药材原料的中欧班列回程列车抵达西安国际港站（2022年8月31日摄，无人机照片）。 新华社记者李一博摄

历史上，中土之间就形成了紧密的商贸、经济和人文联系。按照土库曼人的历史叙事，许多世纪以前，他们就通过丝绸之路，用阿哈尔捷金马（汗血宝马）、阿拉拜犬（中亚牧羊犬）同中国人交换茶叶、蚕种、丝绸和瓷器等。值得一提的是，阿拉拜犬和阿哈尔捷金马是土库曼斯坦的国家象征，阿哈尔捷金马形象被绘制在土库曼斯坦国徽中央。

乌兹别克斯坦：“四金之国”

乌兹别克斯坦是位于中亚腹地的“双内陆国”，即自身无出海口且5个邻国也均是内陆国。国土面积44.89万平方公里，南靠阿富汗，北部和东北部与哈萨克斯坦接壤，东、东南与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦相连，西部毗邻土库曼斯坦，属干旱的大陆性气候。

截至目前，乌兹别克斯坦人口为3628万。乌兹别克斯坦共有130多个民族，其中乌兹别克族超过80%，其他民族包括塔吉克族、俄罗斯族等，多数居民信奉伊斯兰教。乌兹别克语是国家的官方语言，俄语为通用语

乌兹别克斯坦资源丰富，被称作“四金之国”，国民经济支柱产业是“四金”：黄金、“白金”（棉花）、“乌金”（石油）、“蓝金”（天然气）。

乌兹别克斯坦是中亚地区丝路文化遗存最为丰富的国家，拥有众多文化古城，塔什干、撒马尔罕、沙赫里萨布兹、希瓦、布哈拉等如颗颗珍珠点缀其中，古老而神秘的丝路气质正吸引越来越多游客来到这里。

进入乌兹别克斯坦，就犹如走进时光隧道，每一处名胜都镌刻着时光的痕迹，每一个景点都在诉说着千年的历史。如果你想在现实中领略《一千零一夜》中描绘的神话国度，乌兹别克斯坦也许是最理想的选择。

2022年9月3日，人们在乌兹别克斯坦撒马尔罕市列吉斯坦广场游览。新华社发

撒马尔罕意为“肥沃的土地”，是乌兹别克斯坦第二大城市，也是中亚最古老的城市之一。撒马尔罕有2500多年历史，这里曾是帖木儿帝国的首都，鼎盛时是中亚地区政治、经济、科学、文化中心。这里也是古丝路重镇，是当年从中国前往印度、阿拉伯和欧洲的必经之地，城中宫殿陵寝、清真寺和修道院等古迹留存众多。

乌兹别克斯坦首都塔什干同样为古丝路上的重要枢纽，中国古代的张骞、法显、玄奘都曾在这里留下过足迹。美味的水果、生机勃勃的城市景观、总是热闹非凡的大巴扎、热情好客的民众……塔什干总是给人留下美好的印象。如果在3月21日来到乌兹别克斯坦，还可以感受纳乌鲁斯节的热闹气氛。

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