人民网北京5月18日电 （记者苑基荣）5月18日，国家国际发展合作署举行《国际发展合作的中国实践》发布会。国家国际发展合作署副署长钟海东出席并作主旨讲话，中国国际发展知识中心、有关政府部门、智库、企业代表，有关国家驻华使节和国际组织驻华代表100余人出席。

5月18日，国家国际发展合作署举行《国际发展合作的中国实践》发布会。国家国际发展合作署供图

钟海东表示，《国际发展合作的中国实践》旨在全面介绍中国在新时代新征程上开展对外援助和国际发展合作的做法和实效，首发的两期报告将分别介绍中国抗击新冠疫情国际援助和紧急人道主义援助情况。

钟海东表示，新冠疫情暴发后，中国开展了新中国成立以来援助规模最大、时间最长、涉及范围最广的全球人道主义行动，有效帮助发展中国家提升抗疫能力、弥合全球“免疫鸿沟”。在世界应对各类人道主义灾难时，中国从未缺席，积极开展自然灾害应急救援和灾后重建，提供紧急粮食援助，帮助有关国家遏制重大传染病蔓延，应对移民和难民危机。

钟海东指出，中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择，也为中国携手广大发展中国家共同应对全球性挑战提供了新的机遇。中方将继续高质量共建“一带一路”，全力落实全球发展倡议，继续开展紧急人道主义援助，持续打造更多民生项目和民心工程，加强对外援助的国际交流与合作。我们愿同各国一道，为实现联合国2030年可持续发展目标、构建人类命运共同体而不懈努力。

中国国际发展知识中心主任赵昌文，津巴布韦、马达加斯加、叙利亚、刚果（布）驻华大使以及世界粮食计划署驻华代表等嘉宾发言。各方积极评价中国长期以来为促进全球发展事业所作的重要贡献，高度赞赏中国开展抗疫援助和紧急人道主义援助取得的重要成果，表示愿同中方继续加强合作，共同推进“一带一路”建设、落实好全球发展倡议，开创人类和平发展的美好明天。

国家国际发展合作署相关司负责人在发布会上介绍有关报告内容。与会代表开展热烈讨论。

《国际发展合作的中国实践》由国家国际发展合作署主办，中国国际发展知识中心承办，将持续发布中国的对外援助和国际发展合作理念政策、实践成效和前景展望。

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