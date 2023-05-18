新华社西安5月18日电（记者朱超、张斌）5月18日下午，国家主席习近平在西安同来华出席中国－中亚峰会并进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫会谈。

习近平指出，去年9月，我对乌兹别克斯坦进行国事访问，我们共同宣布在中乌双边层面践行命运共同体，确立了两国关系新定位。中国正在全面推进中国式现代化，乌兹别克斯坦也在全面建设“新乌兹别克斯坦”，两国都处在改革和发展关键阶段，都面临国际风云变幻的考验。中方愿同乌方一道，深化全方位合作，构建中乌命运共同体。

习近平强调，中方坚定支持乌兹别克斯坦维护国家主权、独立、领土完整，坚定支持乌兹别克斯坦走符合本国国情的发展道路。双方要坚定相互支持，做彼此可以依赖、倚重的朋友和伙伴。要扩大经贸和投资合作，深化互联互通建设，扩大能源和医疗卫生合作，积极开展地方、人文和减贫交流合作。双方还要开展反恐和反干涉合作，为促进地区安全稳定作出应有贡献。

习近平指出，中国－中亚峰会是中国－中亚关系史上新的里程碑，将开启中国－中亚合作新时代。中方愿同乌方携手推进中国－中亚机制建设，构建更加紧密的中国－中亚命运共同体。

米尔济约耶夫表示，中共二十大和今年中国两会成功召开，是当今世界具有重要意义的历史性事件，充分表明习近平主席的宏伟发展战略得到全体中国人民的拥护和支持。我相信，在习近平主席领导下，中国一定会如期全面建成社会主义现代化强国，为世界和平与发展作出重要贡献。乌方坚定恪守一个中国政策，是中方可靠的全天候战略伙伴。乌方愿学习借鉴中方减贫经验，持续深化各领域合作，加强人文交流，积极落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动乌中全面战略伙伴关系迈上新的台阶。乌方愿同中方密切中国－中亚机制等多边协作，共同促进地区安全和发展。

会谈后，两国元首签署了《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国联合声明》，通过了《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国新时代全面战略伙伴关系发展规划（2023－2027）》，共同见证签署优先投资项目、减贫、农产品贸易、检验检疫、地方合作等领域多项双边合作文件。

蔡奇、王毅、秦刚等参加上述活动。

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