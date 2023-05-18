人民网曼谷5月18日电 （记者孙广勇）“油饰彩画是一个古建筑较为突出的装饰工艺，能够把这种传统工艺传播到国外，让世界看到中国优秀的传统建筑工艺，我十分自豪，”5月18日，在位于泰国首都曼谷的华彬东西方文化交流中心（东盟）落成之际，已经从事32年中式古建筑的油饰彩画技工黄永忠激动地说。

泰国副总理阿努廷等中泰嘉宾出席仪式。人民网记者 孙广勇摄

历时1000个日夜，近300个中国和泰国工匠参与建设，华彬东西方文化交流中心（东盟）近日落成。泰国副总理阿努廷出席活动并表示，该中心的落成将进一步促进泰中两国之间的合作、友谊和文化交流，希望未来各界共同努力，不断推进泰中两国传统友谊和互利合作向更深、更广发展。

据介绍，华彬东西方文化交流中心（东盟）的设立旨在推动中国与“一带一路”沿线国家的文化交流互鉴，传播中华民族悠久灿烂的非遗文化精髓。该项目由清华大学国家遗产中心主任吕舟教授团队担任设计，从2020年初开始建设，2023年落成，建筑木构件总量约35万件，是海外规模最大的采用传统技艺营建的中式木结构建筑，完整遵从北方官式建筑营造技法，体现古建筑的规制、形状、规格等特点。

中央美术学院教授、中国园林博物馆艺术顾问王其钧认为，该项目承接中国传统建筑技艺“老中青、传帮带”的优良传统，向“一带一路”沿线国家和地区展示木结构营造技艺，将成为在“一带一路”沿线国家中展示中华文明、中国文化的重要窗口，推动中国和世界文化交流与共鉴的平台。

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