新华社东京5月18日电（国际观察）日本经济复苏难言乐观

新华社记者刘春燕

日本内阁府17日发布最新统计数据显示，2022财年（2022年4月至2023年3月），日本经济实际增速从上一财年的2.6%大幅降至1.2%，远低于政府此前预期。值得注意的是，2022财年日本国内生产总值（GDP）规模仍未恢复至疫情前水平。

美国科罗拉多矿业学院对比卫星图像分析，2022年东京的夜晚亮度比2019年下降10%以上，著名繁华街区六本木、新宿、银座等地降幅甚至超过15%。而同期，巴黎和伦敦夜晚亮度已有所增加。这种对比从一个侧面凸显日本经济当下面临的窘境。

数据显示，今年第一季度日本实际GDP环比增长0.4%，按年率计算增幅为1.6%，均高于市场预期。不过，市场分析人士表示，世界经济复苏乏力、欧美一些发达国家市场需求下降等外需因素拖累日本经济，抑制货物及服务出口。当季，进出口相抵后的净出口表现拖累日本经济增长0.3个百分点。另外，尽管内需环比增长帮助日本经济一季度实现正增长，但个人消费反弹力度不足，令人担忧。

瑞穗证券首席市场经济学家上野泰也分析，日本经济并没有真正恢复。在个人消费方面，此前由于供给侧制约而被迫延后的汽车等耐用品开支、政府补贴政策刺激出来的旅行及在外就餐等消费出现了增长，但这些都是不可持续的增长。

消费未出现各界期待的“报复式反弹”，与日本物价持续上涨关系密切。物价涨幅超过工资涨幅，实际收入不升反降，极大抑制了消费者心理。此间媒体和专家指出，日本实际工资水平持续下降抑制家庭购买力，或导致消费停滞，拖累日本经济复苏。

去年以来，由于进口商品价格大幅上涨并持续向下游传导，日本通胀水平不断攀升。日本总务省公布的数据显示，日本核心消费价格指数（CPI）3月同比上升3.1%，连续19个月同比上升。同时，厚生劳动省数据显示，受通胀高企影响，扣除物价上涨因素后3月日本实际工资收入连续12个月同比下降，降幅达2.9%。

总务省公布的调查结果显示，与去年同期相比，3月日本2人及以上家庭平均消费支出扣除物价因素后环比减少0.8%；同比实际减少1.9%。与疫情发生前的2019年同期相比，家庭消费开支实际下降4.2%。

日本广播协会报道，由于日本国内消费低迷，日本渔民在九州近海捕获的鲳鱼等高级食材很多都流向亚洲其他市场。

另外，日本政府日前批准了东京电力公司等七大电力公司上调电费的申请，预计6月1日起日本各地迎来一波电费大涨，其中北陆地区电费上涨约40%。夏季将至，空调又不能不开，食品价格也不断上涨。不少日本居民纷纷表示“太难了”。

上野泰也认为，在物价不断上涨的压力和被迫紧缩消费心理支配下，消费者未来会继续捂紧钱包。

目前，分析人士对2023财年日本经济增长的平均预期比2022财年更低，认为在外需下滑、内需不振的情况下，日本经济复苏难言乐观。

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