新华社东京5月18日电 通讯：保护海洋 守护未来——日本民众要求叫停核污染水排海计划

新华社记者

七国集团首脑会议将于19日在日本广岛开幕。会议前夕，数百名日本民众走上街头，反对将福岛第一核电站的核污染水排放入海。他们还向东京电力公司递交请愿书，要求停止排海计划。

在距日本中央政府部门集中的霞关约一公里的东京电力公司总部前，来自东京、福岛、长崎等地的民众在16日拉起了各色横幅和旗帜，上面写着“不要把污染水排放入海”“不要污染大家的海洋”“大海不是核电站的厕所”等标语，并齐声高呼“不要污染海洋”“保护渔业”“守护未来”等口号。

2011年“3·11”大地震导致东京电力公司福岛第一核电站堆芯熔毁、放射性物质外泄，持续冷却堆芯的作业以及雨水、地下水流入反应堆设施产生了上百万吨核污染水，这些核污染水暂存在核电站内上千个储水罐中。2021年4月，日本政府正式决定将这些核污染水经过滤并稀释后排入大海。2023年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。

“不要再污染海洋！市民会议”是在东京电力公司总部前的请愿行动组织方之一。该组织代表、来自福岛县的佐藤和良说，日本政府最初就是想要将核污染水排放入海，所以一直说其他方法行不通或者无法在陆地上保存核污染水等，找各种各样的借口。现在政府又花费大笔经费，通过各种渠道宣传核污染水排海计划，但他所代表的团体并不会相信政府这些宣传，他们要通过今天的行动向全世界发出更大的反对声音。

该组织另一名代表织田千代向东京电力公司代表宣读并递交了请愿书，要求该公司遵守与福岛县渔业合作协会联合会等机构的约定，在获得相关方理解和同意前不向海洋排放核污染水；要求公开所有放射性核素的浓度、总量等信息，重新评估核污染水对海洋环境和生物的影响；要求东京电力公司探讨修建大型储水罐长期保存核污染水、推动氚分离技术实用化等。

已经多次参加反排海集会的关幸三告诉新华社记者，他的家乡在福岛县，包括福岛当地渔协成员及居民在内的几乎所有人都反对核污染水排海。所以必须要阻止排海计划。有关部门应该思考和研发妥善的处理方式，而不是将核污染水排入海洋。

在东京日比谷公园，约500名民众于16日晚间集会抗议。福岛县磐城市渔业从业人员柳内孝之说，此前发生过数次储水罐中的核污染水泄漏事件，福岛的水产品都会因此遭到拒收。渔业从业者不能接受核污染水排海。

抗议活动还得到了韩国市民团体的声援。特地从韩国赶来参加集会的一位柳姓女士说，她非常担忧核污染水排海，所以赶来声援集会。

集会结束后，民众列队抗议游行。他们高呼着口号，向银座方向行进，并经过东京电力公司总部。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)