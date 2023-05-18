中国-中亚峰会5月18日至19日在陕西省西安市举行。国家主席习近平将主持峰会。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫应邀与会。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫

卡瑟姆若马尔特·克梅列维奇·托卡耶夫，男，1953年5月17日生于阿拉木图。1975年毕业于莫斯科国际关系学院。

1985年至1991年任苏联驻华使馆二秘、一秘、参赞。

1992年起任哈副外长、第一副外长。

1994年10月任外长。

1999年10月任总理。

2002年1月改任国务秘书兼外长。

2003年至2007年任外长。

2007年1月被选为议会上院议长。

2011年3月任联合国副秘书长兼日内瓦办事处总干事。

2013年10月再次出任议会上院议长。

2019年3月20日根据宪法宣誓就任总统，并在6月9日非例行总统选举中当选。

2022年11月20日在提前总统选举中当选连任。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫

萨德尔·扎帕罗夫，1968年12月6日出生于吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州，吉尔吉斯族。1991年毕业于吉尔吉斯国立体育学院，2006年毕业于吉尔吉斯－俄罗斯斯拉夫大学。

1986年至1987年、1989年至1995年任伊塞克湖州秋浦区“桑塔什”集体农庄负责人。

1987年至1989年参军入伍。

1996年至2000年任伊塞克湖州秋浦区“索尔通库尔”农场副主席。

2000年至2005年，先后任“古泽尔”燃料公司和“努尔”石油天然气公司总经理。

2005年至2007年，任第三届国家议会议员。

2007年至2009年，任总统顾问。

2008年至2009年，任国家反腐败署委员。

2009年至2010年，任国家反腐败署署长。

2010年至2013年，任第五届国家议会议员。

2020年10月，萨德尔·扎帕罗夫出任总理、代总统。

2021年1月，当选总统，任期5年。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙

埃莫马利·拉赫蒙于1952年10月5日出生于塔吉克斯坦共和国丹加拉区。1969年毕业于加里宁纳巴德（现为萨尔班德）第40职业技术中学，并在库尔干秋别制油厂担任电工。1971年至1974年在太平洋舰队服役。1982年毕业于塔吉克斯坦国立大学经济系。

1976年至1987年在丹加拉区列宁集体农场担任董事会书记和工会主席。之后在党的机关工作。

1987年至1992年担任丹加拉区列宁国营农场主席。

1990年当选第十二届塔吉克苏维埃社会主义共和国最高苏维埃人民代表。

1992年担任库利亚布州人民代表委员会执委会主席，同年11月19日在第十六届塔吉克斯坦最高苏维埃会议上当选塔吉克斯坦最高苏维埃主席。

1994年11月6日经全民投票当选塔吉克斯坦总统。

1999年11月6日经全民投票当选塔吉克斯坦总统，任期7年。

2006年和2013年11月6日经全民投票当选塔吉克斯坦总统，任期7年。

2020年10月11日经全民投票当选塔吉克斯坦总统，任期7年。是塔吉克斯坦英雄（自1999年起）。

已婚，有9个子女。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫

别尔德穆哈梅多夫，1981年9月22日出生于土库曼斯坦阿什哈巴德市，土库曼族。2001年毕业于土库曼斯坦农业大学，2008年至2013年就读于俄罗斯外交学院国际关系专业、瑞士日内瓦安全政策中心欧洲与国际安全专业。

2008年至2019年在土库曼斯坦驻俄罗斯使馆、常驻日内瓦代表团、外交部、总统直属油气资源管理利用署、国民议会等部门任职。

2019年担任阿哈尔州副州长、州长。

2020年担任工业和建设生产部部长。

2021年2月，任主管建筑、数字化和创新技术事务的内阁副总理、最高监察院院长和国家安全会议成员，同年7月任主管财政和经济的副总理。

2022年3月12日，别尔德穆哈梅多夫在提前选举中当选土库曼斯坦总统。2022年3月19日宣誓就职。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫

沙夫卡特·米尔济约耶夫，66岁。1957年7月24日出生于吉扎克州。1981年毕业于塔什干农业水利机械工程学院机械工程专业，技术学副博士。

1981年至1990年曾在塔什干农业水利机械工程学院从事教学研究工作。

1992年至1996年担任塔什干米尔佐－兀鲁伯区区长。

1996年至2003年先后任吉扎克州和撒马尔罕州州长。

2003年12月被任命为总理。

2005年2月、2010年1月、2015年2月3次连任。

2016年12月当选总统。2021年10月胜选连任。

已婚，有2女1子。

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