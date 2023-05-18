舞台剧表演改编自小说《海的那一边》。 联合国难民署供图

本报北京5月15日电 （记者刘少华）5月15日，联合国难民署“希望的力量”艺术活动在京举办。

这一短剧改编自小说《海的那一边》，讲述了一位名叫杜娅的年轻女孩逃离叙利亚内战，渡海求生的真实故事。作者梅丽莎·弗莱明是联合国全球传播事务副秘书长，她通过视频致辞表示：“杜娅的故事跨越时间和空间，建立起人与人之间的联结，让全世界的人们同频共振、团结一致，为我们面临的挑战寻求解决方案。”

联合国难民署亚太局局长英德里卡·拉特瓦特在访华期间参加此次活动。他表示：“中国是一个以文化和艺术享誉全球的国家，世界各地的艺术形式都能在当下的中国找到知音。文学、绘画、舞蹈和音乐可以超越语言和数字的壁垒，跨越国界和文化进行交流，让我们团结一致、相互理解。”

舞台剧由一支中国艺术家团队创作和呈现，导演尹力担任艺术指导，赵宁宇担纲执导。演出结束后，故事的主人公杜娅发来视频消息，感谢中国观众的支持。

“实现2030年可持续发展目标并确保不让一个人——包括难民——掉队，已迫在眉睫。面临当前的种种危机，希望才是治愈无助的良方。” 联合国驻华协调员常启德说道。

联合国驻华机构代表、中国大学生代表、中国企业家代表、文体界代表等共同出席活动。

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