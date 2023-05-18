人民网北京5月18日电 由中国太平洋学会太平洋岛国研究分会主办、聊城大学太平洋岛国研究中心与社会科学文献出版社联合举办的《太平洋岛国发展报告（2022）》新书发布会18日在北京举行。在本次会议上，同时发布了由聊城大学太平洋岛国研究中心组织编撰的《中国-太平洋岛国贸易指数报告》。

《太平洋岛国蓝皮书：太平洋岛国发展报告（2022）》以14个独立的太平洋岛国为主要关注对象，兼顾该区域尚未独立的岛屿地区，意在全方位、多视角地展现太平洋岛国地区2021年度在政治、经济、外交、社会、文化等各领域的发展全貌，同时针对这一区域内的热点问题进行剖析考察。

2021年太平洋岛国总体稳定，挑战犹存

2021年，太平洋岛国地区政治形势总体稳定。汤加和萨摩亚举行大选，其中汤加选举较为稳定，萨摩亚虽然出现了短暂的政治动荡，但未出现社会动荡。这在一定程度上反映了岛国政治体制的日趋成熟，更反映了渴望集中精力致力于国家发展和民众生活的改善成为太平洋岛国地区的主流民意。在经济方面，受新冠疫情、全球交通运输和国际旅游限制的影响，2021年太平洋岛国的经济形势依然严峻，经济复苏举步维艰。新冠疫情对太平洋岛国地区的进出口贸易和地区支柱性产业造成巨大冲击。外交方面，绝大多数太平洋岛国与包括中国在内的亚洲国家不断深化、强化互利合作关系，太平洋岛国愈发认识到实现政治自觉和经济独立的重要性。

个别国家政局动荡，地区热点问题突出

瓦努阿图现届政府仍不稳定，反对派发起对总理鲍勃·拉夫曼的不信任动议，政府与议会议长之间矛盾重重。所罗门群岛爆发暴力骚乱，造成严重经济财产和人民生命安全损失。长久以来的族群冲突、区域发展不平衡和近两年的新冠疫情是矛盾爆发的重要深层原因之一。

地区热点问题依然突出。2021年，布干维尔独立进程出现转机。布干维尔与巴布亚新几内亚发表联合声明，称布干维尔将在2025-2027年实现政治解决或独立，双方签署《埃拉孔协议》。新喀里多尼亚第三次独立公投结束，新冠疫情中法国在新喀里多尼亚的形象重塑效果凸显，但低投票率给予独立派攻击法国当局和反独立派的口实，双方矛盾依然存在。

密克罗尼西亚群岛五国退出太平洋岛国论坛，致使太平洋岛国论坛出现分裂。美拉尼西亚群岛国家和波利尼西亚群岛国家之间的矛盾由来已久，对既有“君子协定”的破坏无疑进一步激化了矛盾。虽然2022年密克罗尼西亚国家取消了退出程序，但是如不能解决密克罗尼西亚群岛国家的诉求，分裂的危机则始终存在。

经济复苏举步维艰

2021年，太平洋岛国基本上延续了上一年度的自救行动，但是其经济社会发展仍不容乐观。据亚洲开发银行统计，2021年太平洋地区GDP仍将下降0.6%，其中下降最严重的为库克群岛、帕劳和萨摩亚。其次为汤加、斐济、马绍尔群岛、瓦努阿图等国，经济下降幅度都将达到甚至超过3%。图瓦卢、瑙鲁、基里巴斯受疫情影响相对较小，经济保持略微正增长，但这三个国家属于太平洋岛国中较小的经济体，对太平洋岛国经济支撑十分有限。依靠出口贸易的巴布亚新几内亚和所罗门群岛受益于全球经济复苏和大宗商品价格上涨，经济增长率实现了由负转正。

世界各国的边境封锁和交通管制政策对旅游业、渔业等太平洋岛国的支柱产业造成严重冲击，居民和企业的收入锐减，加剧了社会的不稳定。2021年经济收缩、旅游收入损失和反周期财政措施又使太平洋岛国的财政赤字扩大。面对经济困境，太平洋岛国开展自救，采取了更加灵活的边境政策，强化区域贸易协作，持续加快数字经济布局，以求加快实现经济复苏。同时国际社会的广泛关注和援助也为太平洋岛国经济复苏提供了不可或缺的助力。

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