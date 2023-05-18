中新网曼谷5月17日电(李映民 王贤思)“泰国的未来：一个充满挑战的转折点”研讨会5月17日下午在泰国曼谷翡翠酒店会议厅举行，与会人士围绕会议主题开展深入研讨。

5月14日，泰国举行了国会下议院选举，选举结果显示前进党领先，获得151个席位，为泰党其次，获得141个席位。在此背景下，泰中记者协会与泰国法政新闻协会联合主办了此次研讨会。

在这次研讨会上，来自泰国政党人士、专家学者、商界名人以及其他各界嘉宾代表围绕本次主题发表了演讲和进行了现场讨论。特邀嘉宾泰国格乐大学校长杨金泉教授和泰中记者协会主席普瓦纳分别发表了主旨演讲。

作为资深政治家及教育家，杨金泉教授表达了对中泰友好关系的看法。他强调中泰两国之间延绵数千年的友好交往，已经构建了深厚的人文纽带，无论谁执政，都会促使中泰之间更加亲密无间。他认为泰国目前具备安全的贸易投资环境，加上中国强劲的经济实力和两国合作势头的强劲推动，将能促进泰国经济的复苏，并为两国带来更多福祉，成为地区经济增长的新亮点。他期待中泰两国在经济、政治、教育、文化等领域继续保持合作。

在随后的讨论中，与会嘉宾分别就刚刚结束的泰国大选以及政治政策对未来泰国经济、贸易、投资、旅游和对外关系的影响等议题进行了广泛而深入的讨论。(完)

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