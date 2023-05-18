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拜登：美债违约将对美国经济和人民造成灾难性后果

2023年05月18日08:50 | 来源：中国新闻网
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中新网5月18日电 综合报道，当地时间17日，美国总统拜登在白宫讲话中指出，若美国债务违约，将对美国经济和人民造成灾难性后果。不过，他同时表示，随着围绕债务上限的谈判不断推进，他“有信心”美国将避免债务违约。

据报道，在出发前往日本参加七国集团(G7)峰会之前，拜登在白宫发表讲话说：“我相信我们会就避免债务违约达成协议。”

拜登指出，“在座的每一位都明白失败的后果。如果我们不支付账单，对美国经济和美国人民来说将是灾难性的。”

拜登还表示，将在未来几天继续与国会领导人进行讨论，直到达成协议。他称将于21日就此问题召开新闻发布会，进行更多说明。

穆迪分析公司最近预测，如果美国违约，GDP将下降4%，超过700万人将失业。

另一方面，美国众议长麦卡锡17日上午在接受美媒采访时称，他认为“最终不会出现债务违约”。他还表示为拜登的谈判意愿感到鼓舞，并称终于有了谈判的基本框架。

CNBC称，拜登和麦卡锡的最新言论表明，已停滞了数月的债限谈判现正进入一个“更加严肃和具体”的阶段，并更接近达成协议。

美国财长耶伦此前称，美国最早出现债务违约的时间可能是6月1日。

(责编：崔越、刘叶婷)

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