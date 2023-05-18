新华社北京5月17日电（记者李恒、田晓航）中国援柬埔寨中医抗疫医疗队凯旋欢迎仪式17日在京举行。记者在欢迎仪式现场了解到，中国援柬埔寨中医抗疫医疗队立足柬埔寨考斯玛中柬友谊医院，门诊服务患者16000余人次，义诊6000余人次，开展科普讲座30余次，受到柬政府高度赞扬及柬当地民众交口称赞。

2022年1月，中国国家中医药管理局与柬埔寨卫生部签署《关于派遣中医抗疫医疗队赴柬埔寨工作的协议》。按照协议，在有关部门支持下，国家中医药管理局向柬埔寨派出了一支中医抗疫医疗队，这也是中国国家层面向国外派遣的首支整建制中医援外抗疫医疗团队。

这支医疗队践行“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的援外医疗队精神，圆满完成临床医疗救治等援外任务，对推动中医药海外发展及创新中医药援外模式做出有益探索。

据悉，该医疗队荣获2022年国家卫生健康委“援外工作表现突出集体”荣誉称号，并入选2022年中柬关系十大新闻。中医药工作也纳入了中柬两国政府联合公报以及两国关于构建新时代中柬命运共同体的联合声明。

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