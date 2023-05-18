新华社堪培拉5月17日电（记者岳东兴）澳大利亚海事安全局和中国驻澳大使馆17日表示，他们正协调各方力量，全力搜救在印度洋中部海域倾覆的一艘中国籍远洋渔船。

5月16日凌晨3时许，中国籍远洋渔船“鲁蓬远渔028”在印度洋中部海域倾覆，船上39人失联，其中中国籍船员17人、印尼籍17人、菲律宾籍5人。截至目前，暂未发现失联人员，搜救工作正在进行中。

澳海事安全局一位发言人17日告诉新华社记者，他们正在西澳州首府珀斯西北方向约5000公里处的一片印度洋海域搜救这艘渔船。这位发言人说，澳海事安全局16日收到这艘渔船的遇险信标信号，随后要求澳国防军提供搜救力量，后者派一架海上巡逻机与该地区的一些商船和其他船只一起展开搜救。

中国驻澳大使馆相关负责人17日向记者介绍，获悉消息后，使馆立即启动领事保护与应急机制，并通过各种渠道，尽最大努力，争分夺秒推动搜救工作。目前，澳方已经投入3架飞机进行搜救，同时还有4艘船在出事海域搜寻。使馆将继续推动澳有关部门增派救援力量搜救遇险船员。

(责编：崔越、刘叶婷)