新华社莫斯科5月17日电（记者耿鹏宇）俄罗斯和乌克兰17日均确认黑海港口农产品外运协议将再延长两个月，至7月18日。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17日在例行新闻发布会上说，俄方确认土耳其总统埃尔多安当天早些时候宣布的关于粮食协议延长两个月的信息属实，此举为确保全球粮食安全提供了机会。她同时强调，俄方对于伊斯坦布尔协议的原则性评价并未改变，对于协议执行过程中的“偏斜”情况应“尽快修正”。

同日，乌克兰副总理库布拉科夫在社交媒体发文说，在联合国和土耳其方面努力下，黑海港口农产品外运协议已续签，新协议将从5月18日顺延至7月18日。乌方对该协议续签表示欢迎，希望有关各方能共同努力确保协议的有效执行。

库布拉科夫说，自2022年7月协议签署以来，乌方通过黑海粮食走廊外运了3040万吨农产品。自今年4月以来，该协议的执行受阻，目前在土耳其海域有近70艘乌方运粮船等待过检。

俄罗斯和乌克兰2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。协议于去年11月和今年3月两度延长。在3月商谈续签事宜时，俄方只同意延长60天，协议5月18日到期。（参与记者：李东旭）

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