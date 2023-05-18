新华社联合国5月17日电 中国常驻联合国副代表耿爽17日在安理会也门问题公开会上发言，敦促各方为也门政治进程创造良好环境。

耿爽说，一段时间以来，有关各方就政治解决也门问题保持密切沟通，为结束也门人民的苦难积极努力，中方对此表示赞赏。有关各方要保持当前势头，加紧对话协商，设置合理预期，体现适当灵活，争取尽快就未决问题达成彼此均可接受的解决方案。也门安全局势近来有所缓和，但零星交火事件仍有发生，并造成平民伤亡。中方对此表示关切。中方敦促也门各方以人民利益为重，坚持政治解决，摒弃军事手段，积极配合联合国特使工作，尽早实现全面停火，为政治进程创造良好环境。

耿爽说，也门是安理会议程上人道局势最为严峻的国家之一。近期发生在也门首都萨那的踩踏事件令人痛心。国际社会要加大对也门的人道和发展投入，不能让也门人道局势继续恶化下去。联合国在也门的人道行动应得到充足资金保障，有关方面对人道行动的不合理限制应立即取消。

耿爽说，也门问题政治解决同地区环境密切相关。中方高兴地看到，中东国家近期掀起“和解潮”，吹起“团结号”，地区和平稳定出现新的积极因素，也门局势改善面临新的有利条件。中方始终是中东安全稳定的促进者、发展繁荣的合作者、团结自强的推动者。中方愿与国际社会一道，积极支持地区国家加强团结协作，开展对话协商，为早日实现中东和平安宁继续付出努力。

(责编：崔越、刘叶婷)