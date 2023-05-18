新华社联合国5月17日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯17日欢迎黑海港口农产品外运协议延长两个月，表示希望各方就该协议的延长、扩大和改善达成一项全面协议。

5月17日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯（后）在记者会上讲话。新华社记者谢锷摄

古特雷斯当天在纽约联合国总部举行记者会说，黑海港口农产品外运协议的延长对全世界来说是好消息。该协议以及俄罗斯和联合国同时签署的关于便利俄罗斯粮食和化肥出口的谅解备忘录对全球粮食安全具有重要意义。根据黑海港口农产品外运协议，超过3000万吨粮食得以出口。目前，有3万吨小麦正在由世界粮食计划署包租的船只运往苏丹。

古特雷斯说，仍然有事项悬而未决，俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国的代表将继续讨论。他希望各方就黑海港口农产品外运协议的延长、扩大和改善达成一项全面协议。他此前已致函俄罗斯、乌克兰、土耳其三国总统，就该问题提出建议。

5月17日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在记者会上讲话。新华社记者谢锷摄

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17日在例行新闻发布会上说，俄方确认土耳其总统埃尔多安当天早些时候宣布的关于粮食协议延长两个月的信息属实，此举为确保全球粮食安全提供了机会。同日，乌克兰副总理库布拉科夫在社交媒体发文说，在联合国和土耳其方面努力下，黑海港口农产品外运协议已续签，新协议将从5月18日顺延至7月18日。

俄罗斯和乌克兰2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。协议于去年11月和今年3月两度延长。在3月商谈续签事宜时，俄方只同意延长60天，协议5月18日到期。

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