本报记者 周卓斌

周一上午8点，英国伦敦西北部的一家大型超市刚开门，乔安娜·戈登就直奔鸡蛋货架。结果令她失望，这家超市最便宜的鸡蛋还是缺货，“我本来以为工作日一大早能抢到最实惠的鸡蛋。”一旁正在上货的超市员工给乔安娜支招，由于上货时间不同，建议她去社区超市碰碰运气。

乔安娜想购买的盒装鸡蛋有15个，售价2.6英镑。实际上，这款超市自有品牌、单价最便宜的鸡蛋价格也比一年前上涨了25%。乔安娜在布伦特区的一家托幼慈善机构工作，她指着周围的超市货架说：“没有一样商品不在涨价，以前常买的商品现在也得看看价签，再决定是否要买。”

英国国家统计局公布的最新数据显示，英国3月消费者价格指数（CPI）同比上涨10.1%，尽管比2月下降了0.3个百分点，但食品和非酒精饮料的价格同比上涨了19.1%，是1977年8月以来最大涨幅。有60个纳入统计的食品种类价格涨幅超过20%，黄瓜、橄榄油、切达奶酪、白砂糖的价格涨幅分别高达52%、49%、44%和42%。同时，官方追踪的10类快餐和餐厅外卖食品价格同比增长13%，号称英国“国菜”的炸鱼和薯条价格涨幅更是达到19%。

高涨的食品价格正在改变英国民众的消费习惯。市场调研和咨询公司凯度的调查显示，英国消费者为节省开销转而购买更多的冷冻食品，折扣超市受到越来越多消费者的青睐，各家超市的自营品牌商品也更受欢迎。“最近的东西可真是太贵了！”伦敦一所公寓的管理员珊迪向记者抱怨：“以前花10英镑可以吃顿不错的快餐，现在自己做饭花10英镑都买不到什么东西。而且涨价还不知道会持续多久，真是太糟糕了。”

英国议会下院的报告显示，在4月的调查中，英国超过九成的受访者表示生活成本增加，其中98%的人表示食品涨价最为明显。英国《旗帜晚报》报道称，每年4月1日英国很多公共服务项目会进行调价，今年这一天各项目涨价幅度“惊人”。其中，各手机运营商和家用宽带套餐价格涨幅超过10%，最高甚至达到17.3%；英国各地的市政税平均涨幅达5%；车辆每年缴纳的道路税也上涨10.1%；公立医疗的处方费、牙医各项自费标准均有所提高。

英国预算责任办公室3月预测，截至明年4月，英国家庭实际可支配收入将下降5.7%，为1956年有记录以来的最大降幅。英国消费者协会的调查发现，今年4月英国有至少200万户家庭未按时支付至少一笔欠款，包括抵押贷款、租金、信用卡借款和水电燃气账单等。

过去一年多，英国人一直承受着高通胀压力，越来越多民众陷入生活困境。运营英国最大“食物银行”网络的慈善机构特拉塞尔基金会日前发布报告显示，在截至今年3月的一年里，该基金会共发放约300万份免费救济食物包，同比增长37%，数量创新高。其中，超过100万份提供给儿童，有76万人是首次走进食物银行领取救济食物。

为缓解低收入群体的生活压力，英国政府从4月底开始新一轮对低收入家庭的补贴，向800多万人分3期发放900英镑的救助金。“生活成本危机远未结束，对许多英国人来说生活越来越糟。”英国慈善机构“公民咨询处”负责人克莱尔·莫里亚蒂说，该机构现在每天平均接到近1万件居民关于生活成本的紧急咨询需求，“政府的帮助有一些作用，但对于那些为生存而挣扎的英国家庭来说，政府的支持还远远不够”。

（本报伦敦5月17日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)