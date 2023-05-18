本报记者 管克江

在近日举行的阿联酋国际投资大会上，英国“投资监测”公司发布题为《2022年中东和非洲地区绿地投资》的报告说，2022年全球各地区的外商直接投资都呈上升趋势。与疫情前相比，中东和非洲地区成为全球吸引外商直接投资增速最快的地区，中东地区的外商直接投资几乎翻倍，非洲地区则增长了1/3。

该报告指出，去年有超过100个国家和地区在中东投资。阿联酋、沙特阿拉伯、南非、埃及和卡塔尔是地区吸引外资最多的5个国家。报告分析原因认为，沙特主要通过大力发展旅游业吸引外资，南非是数据中心投资最集中的非洲国家，埃及的可再生能源项目众多，世界杯扩大了卡塔尔的知名度。

2022年，阿联酋共吸引约700个外商直接投资项目，同比上升16%。阿联酋吸引的外资中80%流向迪拜，主要集中在软件和信息服务、业务流程外包和金融服务等领域。分析人士指出，稳定的政治环境、完善的基础设施和良好的营商环境是阿联酋得以持续吸引外资的关键因素。阿联酋经济部长阿卜杜拉日前表示，尽管全球经济面临挑战，阿联酋仍将致力于实施经济开放政策、融入全球贸易体系。阿政府将继续把吸引外资作为首要任务，通过放宽外资准入条件、简化签证手续等有力措施，吸引更多资金和人才。

近年来，为加快经济转型，中东非洲地区国家持续推出鼓励外商投资的政策举措。埃及成立了由总统塞西直接领导的最高投资委员会和由总理领导的部级投资协调委员会，修订了《投资法》《公司法》《所得税法》等一系列法律，并设立多个投资园区，提高投资承载能力。南非在2018年举办首届投资大会，提出5年内吸引1.2万亿兰特（1美元约合19兰特）投资的目标。到今年4月时，南非已吸引了1.51万亿兰特投资。日前，南非总统拉马福萨表示，南非政府正在拟定首个《国家投资战略》，并计划在2023年至2028年吸引2万亿兰特的新增投资。

资料显示，去年中东和非洲地区有多项高额投资，如中国和法国企业合作在乌干达投资100亿美元进行能源开发；印度一家公司在埃及投资130亿美元兴建绿氢工厂；英国一家公司在沙特投资8.65亿美元兴建钢铁厂等。联合国贸发会议投资和企业司负责人近日表示：“长远来看，非洲大陆在吸引绿色经济、蓝色经济以及基础设施投资方面具有巨大潜力。”

“投资监测”公司首席经济学家格伦·巴克列表示，数字经济是中东非洲地区吸引外资的重要领域。企业在数字化方面投入巨资，以提升效率和安全性。地缘政治、供应链和能源转型等因素也带动了投资。在中东地区的投资偏向技术和服务领域，在非洲地区的投资偏向媒体和通信领域。

（本报迪拜5月17日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)